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Виллы в Municipal Unit of Epidavros, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Epidaurus, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Epidaurus, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Это исключительное свойство с волшебным видом расположено на склоне Неа Эпидавра и всего в 5…
$183,100
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Epidavros, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов