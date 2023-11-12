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Виллы в Zakynthos Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 11 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Циливи, Греция
Вилла 11 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Циливи, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
€3,20 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Музаки, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Музаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
€1,50 млн

Параметры недвижимости в Zakynthos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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