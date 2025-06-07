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Виллы в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

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9 объектов найдено
Вилла в Драготина, Греция
Вилла
Драготина, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ко…
$626,060
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Вилла в Лефкими, Греция
Вилла
Лефкими, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
$85,372
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Вилла в Municipality of Southern Corfu, Греция
Вилла
Municipality of Southern Corfu, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$489,465
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Вилла 3 комнаты в Драготина, Греция
Вилла 3 комнаты
Драготина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ко…
$574,059
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Лефкими, Греция
Вилла
Лефкими, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 1/1
Продаются два дома общей площадью 125 к.вм, расположенные в Лефкими, на юго-востоке острова …
$111,553
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Вилла в Лефкими, Греция
Вилла
Лефкими, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из го…
$101,308
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Вилла в Лефкими, Греция
Вилла
Лефкими, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$102,446
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Вилла в Лефкими, Греция
Вилла
Лефкими, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$375,636
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Вилла в Виталадес, Греция
Вилла
Виталадес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. У объекта есть кондиционер. …
$449,625
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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