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Виллы в Municipal Unit of Asini, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$866,164
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Asini, Греция

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