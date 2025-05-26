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Виллы в Municipal Unit of Lefktro, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Ленктро/Лефктро/Леуктро, Греция
Вилла
Ленктро/Лефктро/Леуктро, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$854,767
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Вилла в Риглия, Греция
Вилла
Риглия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 139 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$569,845
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Вилла в Неохори, Греция
Вилла
Неохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 326 м²
Имущественный код: HPS5517 - Вилла для продажи в Лефктросе Неохори за €2,800.000. Эта 326 кв…
$3,16 млн
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