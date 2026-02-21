Municipality of Ilion, Греция

Данный жилой комплекс, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает прекрасную возможность как для инвестиций, так и для семейного проживания. Здание скоро будет завершено, а именно в 2024, и было тщательно спроектировано для максимального комфорта и удобства. Коплекс…