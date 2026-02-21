  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Municipality of Ilion

Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Греция
от
$367,695
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 109 м²
1 объект недвижимости 1
Данный жилой комплекс, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает прекрасную возможность как для инвестиций, так и для семейного проживания.  Здание скоро будет завершено, а именно в 2024, и было тщательно спроектировано для максимального комфорта и удобства. Коплекс…
Застройщик
KEG HOLDINGS EE
