  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Nea Smyrni
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Municipality of Nea Smyrni

Афины
2
Аттика
24
периферийная единица Южные Афины
11
Municipality of Piraeus
5
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Греция
от
$307,296
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти