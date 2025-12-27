  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Центральные Афины
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в периферийной единице Центральные Афины

Афины
2
Municipality of Athens
2
Municipality of Dafni Ymittos
1
Municipal Unit of Dafni
1
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Municipality of Athens, Греция
от
$184,652
Наш проект - это современный шестиэтажный жилой дом с лифтом и коммерческим помещением на первом этаже. В доме 11 квартир и студий сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью. Идеальны для сдачи в аренду. Прогноз доходности - 2,9–3,8% с одного юнита. У каждой квартиры есть ба…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Греция
от
$417,482
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Больши…
Застройщик
VITRUVIUS INVESTMENTS
Оставить заявку
Апарт - отель Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Греция
от
$108,148
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 21 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальный проект «Laurel» с обслуживаемыми апартаментами в центре Афин. Три этажа по 19 квартир, каждая студия с фиксированной ценой 100 000 евро. Квартиры с обслуживанием — это пример современных студий, полностью меблированных и оборудованных по последним тенденциям дизайна. Они осн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
21.0
117,735
Застройщик
DKG Development
Оставить заявку
