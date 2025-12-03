  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Municipality of Peristeri

Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Municipality of Peristeri, Греция
от
$423,497
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Многоквартирный жилой дом DIAMOND  расположенный в серце района Перистери западной части Афин, предлагает прекрасную возможность как для инвестиций, так и для семейного проживания.  Здание завершено в конце 2023, и было тщательно спроектировано для максимального комфорта и удобства. Копле…
Застройщик
KEG HOLDINGS EE
