  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Agios Dimitrios
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Municipality of Agios Dimitrios

Афины
2
Аттика
24
периферийная единица Южные Афины
11
Municipality of Piraeus
5
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 31–40 м²
3 объекта недвижимости 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 40.0
250,063 – 267,510
Квартира 2 комнаты
40.0
267,510
Застройщик
Limar Homes
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Limar Homes
Языки общения
English
На карте
Realting.com
Перейти