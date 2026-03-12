Municipality of Agia Paraskevi, Греция

Gounari — любимый дом в роскошном и спокойном районе Афин и надёжный актив в ваш инвестиционный портфель Уникальный спокойный и зелёный район для шумных Афин. Агиа Параскеви — тихий семейный район на севере города. Он популярен среди греков и экспатов — здесь нет шумных туристов, как в цент…