Квартиры в новостройках в периферийной единице Южные Афины

Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Municipality of Alimos, Греция
от
$874,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
:Beyond — это премиальный жилой комплекс, расположенный на знаменитой Афинской Ривьере, всего в 160 метрах от песчаного пляжа и рядом с Alimos Marina, одной из крупнейших марин региона. Проект идеально подходит для тех, кто ценит морской стиль жизни, эстетику, комфорт и инвестирует с целью п…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Municipality of Palaio Faliro, Греция
от
$419,703
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Fusion — это уникальный закрытый жилой комплекс, расположенный в районе Палео Фалиро — престижном прибрежном квартале на юге Афин, всего в 5 минутах от пляжей и 15 минутах от центра города. Это идеальный выбор для тех, кто ищет современную городскую жизнь у моря с комфортом курорта и возможн…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Municipality of Kallithea, Греция
от
$291,311
Год сдачи 2026
Площадь 41–63 м²
4 объекта недвижимости 4
О проекте KALLITHEA VEERDEE — это современный жилой комплекс из 8 апартаментов, созданных в соответствии с последними стандартами комфорта и функциональности. Просторные планировки, современные отделочные материалы и продуманные дизайнерские решения обеспечивают высокий уровень жизни, под…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 63.0
294,338 – 306,111
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Parkview Athens - это эксклюзивный жилой анклав, предлагающий современный афинский живой опыт с панорамным видом на парк и знаковый горизонт города. Вдумчиво спроектированные и элегантно завершенные, в разработке представлены 13 современных квартир площадью от 35 кв.м до 53 кв.м, включая хор…
Застройщик
Limar Homes
Оставить заявку
Апарт - отель Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Греция
от
$177,436
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 59 м²
1 объект недвижимости 1
Обзор проекта 🐝 Moschato Hive — это эксклюзивный проект, преобразующий статус земли с промышленного на жилой, открывая новые возможности как для инвесторов, так и для жителей. Этот проект объединяет современные архитектурные концепции с высокими стандартами комфорта и удобства, устанавлив…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
59.0
341,432
Застройщик
DKG Development
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Municipality of Kallithea, Греция
от
$267,047
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 37–47 м²
2 объекта недвижимости 2
Bella Vista Golden Visa Residences — это новый бутиковый жилой проект в самом сердце Каллифеи, динамичного района Афин, всего в 10 минутах от центра города и в пешей доступности от Фонда Ставроса Ниархоса и Афинской Ривьеры. Проект включает 10 полностью меблированных дизайнерских апартаме…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 47.0
282,564 – 306,111
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 31–40 м²
3 объекта недвижимости 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 40.0
253,130 – 270,791
Квартира 2 комнаты
40.0
270,791
Застройщик
Limar Homes
Оставить заявку
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Municipality of Alimos, Греция
от
$824,430
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Serenity — это новый бутик-комплекс в элитном районе Алимос, всего в 3 минутах от побережья Афинской Ривьеры. Панорамные виды на море, изысканная архитектура, террасы с видом на закат и высокий стандарт жизни делают этот проект идеальным для жизни, отдыха и инвестиций. 📍 Локация: Alimos, …
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Греция
от
$148,162
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Откройте для себя Allure Business Condos - Ваш путь к современной жизни! Представляем новые Allure Business Condos, где изысканность встречается с удобством в самом сердце Афин. Расположенные в престижном месте рядом со станцией метро, эти великолепные апартаменты предлагают непревзойденн…
Застройщик
DKG Development
Оставить заявку
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Греция
от
$307,296
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$337,734
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная воз…
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
