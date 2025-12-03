  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Восточная Аттика
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в периферийной единице Восточной Аттика

Municipality of Spata Artemida
1
Artemida Municipal Unit
1
Municipality of Paiania
1
Paiania Municipal Unit
1
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Municipality of Paiania, Греция
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Спасите тысячи! Увеличьте свой доход!Исключительная возможность для инвесторов, Lopes Residences поставляется с тремя годами бесплатного управления и коммунальных платежей, которые спасают тысячи людей, обеспечивая спокойствие с первого дня. Расположенный в спокойном, но хорошо связанном при…
Застройщик
Velment
Оставить заявку
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Греция
от
$157,985
Количество этажей 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. М. со старым раздетым домом 55 кв.м. М. Вечеринки с одеждой и могут быть отозваны для дома на день рождения. Это также ценный заказ для нового дома в лучшей зоне Артемиды с очень хорошими перспективами развития всех распутников. Это также может стать про…
Агентство
Akinita-kapelli
Оставить заявку
