  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Artemida Municipal Unit
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Artemida Municipal Unit

Афины
2
Аттика
26
периферийная единица Южные Афины
12
Municipality of Piraeus
6
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Показать все Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Греция
от
$157,985
Количество этажей 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. М. со старым раздетым домом 55 кв.м. М. Вечеринки с одеждой и могут быть отозваны для дома на день рождения. Это также ценный заказ для нового дома в лучшей зоне Артемиды с очень хорошими перспективами развития всех распутников. Это также может стать про…
Агентство
Akinita-kapelli
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти