  2. Греция
  3. Municipality of Alimos
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Municipality of Alimos

Афины
2
Аттика
25
периферийная единица Южные Афины
12
Municipality of Piraeus
5
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Municipality of Alimos, Греция
от
$874,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
:Beyond — это премиальный жилой комплекс, расположенный на знаменитой Афинской Ривьере, всего в 160 метрах от песчаного пляжа и рядом с Alimos Marina, одной из крупнейших марин региона. Проект идеально подходит для тех, кто ценит морской стиль жизни, эстетику, комфорт и инвестирует с целью п…
Агентство
Invest Cafe
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Municipality of Alimos, Греция
от
$824,430
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Serenity — это новый бутик-комплекс в элитном районе Алимос, всего в 3 минутах от побережья Афинской Ривьеры. Панорамные виды на море, изысканная архитектура, террасы с видом на закат и высокий стандарт жизни делают этот проект идеальным для жизни, отдыха и инвестиций. 📍 Локация: Alimos, …
Агентство
Invest Cafe
