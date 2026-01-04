  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Dafni
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Municipal Unit of Dafni

Афины
2
Аттика
25
периферийная единица Южные Афины
12
Municipality of Piraeus
5
Municipality of Dafni Ymittos, Греция
от
$108,148
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 21 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальный проект «Laurel» с обслуживаемыми апартаментами в центре Афин. Три этажа по 19 квартир, каждая студия с фиксированной ценой 100 000 евро. Квартиры с обслуживанием — это пример современных студий, полностью меблированных и оборудованных по последним тенденциям дизайна. Они осн…
Застройщик
DKG Development
