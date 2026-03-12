  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Афинах

Аттика
26
периферийная единица Южные Афины
12
Municipality of Piraeus
6
периферийная единица Пирей
6
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Municipality of Athens, Греция
от
$184,652
Наш проект - это современный шестиэтажный жилой дом с лифтом и коммерческим помещением на первом этаже. В доме 11 квартир и студий сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью. Идеальны для сдачи в аренду. Прогноз доходности - 2,9–3,8% с одного юнита. У каждой квартиры есть ба…
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Греция
от
$417,482
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Больши…
