Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин

Municipality of Athens, Греция

Наш проект - это современный шестиэтажный жилой дом с лифтом и коммерческим помещением на первом этаже. В доме 11 квартир и студий сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью. Идеальны для сдачи в аренду. Прогноз доходности - 2,9–3,8% с одного юнита. У каждой квартиры есть ба…