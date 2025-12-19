  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Kallithea
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Municipality of Kallithea

Афины
2
Аттика
25
периферийная единица Южные Афины
12
Municipality of Piraeus
5
Жилой комплекс ParkView Athens
Жилой комплекс ParkView Athens
Жилой комплекс ParkView Athens
Жилой комплекс ParkView Athens
Жилой комплекс ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Parkview Athens - это эксклюзивный жилой анклав, предлагающий современный афинский живой опыт с панорамным видом на парк и знаковый горизонт города. Вдумчиво спроектированные и элегантно завершенные, в разработке представлены 13 современных квартир площадью от 35 кв.м до 53 кв.м, включая хор…
Застройщик
Limar Homes
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Показать все Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Municipality of Kallithea, Греция
от
$267,047
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 37–47 м²
2 объекта недвижимости 2
Bella Vista Golden Visa Residences — это новый бутиковый жилой проект в самом сердце Каллифеи, динамичного района Афин, всего в 10 минутах от центра города и в пешей доступности от Фонда Ставроса Ниархоса и Афинской Ривьеры. Проект включает 10 полностью меблированных дизайнерских апартаме…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 47.0
281,439 – 304,893
Агентство
Invest Cafe
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Показать все Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Municipality of Kallithea, Греция
от
$291,311
Год сдачи 2026
Площадь 41–63 м²
4 объекта недвижимости 4
О проекте KALLITHEA VEERDEE — это современный жилой комплекс из 8 апартаментов, созданных в соответствии с последними стандартами комфорта и функциональности. Просторные планировки, современные отделочные материалы и продуманные дизайнерские решения обеспечивают высокий уровень жизни, под…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 63.0
293,166 – 304,893
Агентство
Invest Cafe
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Греция
от
$148,162
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Откройте для себя Allure Business Condos - Ваш путь к современной жизни! Представляем новые Allure Business Condos, где изысканность встречается с удобством в самом сердце Афин. Расположенные в престижном месте рядом со станцией метро, эти великолепные апартаменты предлагают непревзойденн…
Застройщик
DKG Development
