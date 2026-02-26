Никити, Греция

Для продажиДуплекс 83 кв.м в Ситонии, Халкидики Дуплекс расположен на первом и втором этажах. Первый этаж состоит из одной спальни, гостиной с кухней, одного душевого WC. Второй этаж состоит из одной спальни. Вид на город открывается из окон. Существуют солнечные панели для нагрева воды и ко…