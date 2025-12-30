  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Moschato-Tavros
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Municipality of Moschato Tavros

Афины
2
Аттика
25
периферийная единица Южные Афины
12
Municipality of Piraeus
5
Апарт - отель Moschato Hive (Golden Visa)
Апарт - отель Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Греция
от
$177,436
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 59 м²
1 объект недвижимости 1
Обзор проекта 🐝 Moschato Hive — это эксклюзивный проект, преобразующий статус земли с промышленного на жилой, открывая новые возможности как для инвесторов, так и для жителей. Этот проект объединяет современные архитектурные концепции с высокими стандартами комфорта и удобства, устанавлив…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
59.0
341,412
Застройщик
DKG Development
