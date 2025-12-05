  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Paiania
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Municipality of Paiania

Paiania Municipal Unit
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Показать все Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Municipality of Paiania, Греция
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Спасите тысячи! Увеличьте свой доход!Исключительная возможность для инвесторов, Lopes Residences поставляется с тремя годами бесплатного управления и коммунальных платежей, которые спасают тысячи людей, обеспечивая спокойствие с первого дня. Расположенный в спокойном, но хорошо связанном при…
Застройщик
Velment
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти