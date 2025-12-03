  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пирей
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Пирее

Афины
2
Аттика
24
периферийная единица Южные Афины
11
Municipality of Piraeus
5
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Площадь 68 м²
1 объект недвижимости 1
V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
68.0
302,402
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Показать все Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Греция
от
$285,007
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 52 м²
1 объект недвижимости 1
🏗 Описание проекта под Золотую Визу 📍 Локация Kallithea — это живой и энергичный район Афин, сочетающий богатое историческое наследие и современную городскую атмосферу. Известен своими термальными источниками в прошлом Ныне — культурный центр с прибрежными видами, кафе…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
372,187
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Показать все Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 23–50 м²
8 объектов недвижимости 8
Portside Residence – Premium Investment Opportunity in Piraeus Unlock the potential of prime real estate just steps from the Aegean. Presenting Portside Residence — a rare opportunity to own a fully operational, high-yield rental property in the heart of Piraeus, just 100 meters from t…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
23.0 – 50.0
186,094 – 348,926
Квартира 2 комнаты
33.0 – 44.0
255,879 – 348,926
Застройщик
Limar Homes
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Limar Homes
Языки общения
English
OneOne
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Municipality of Piraeus, Греция
от
$276,530
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 45 м²
1 объект недвижимости 1
Skiway — современный жилой комплекс в составе флагманского проекта Piraeus Greate, крупнейшего многофункционального девелоперского проекта в Греции площадью более 85 000 м². 🏙 Что такое Skiway? 14-этажное здание с 44 резиденциями (от студий до планировок 2+1) 2 уровня ком…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0
157,017
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Апарт - отель THE MEDITERRANEAN (Золотая Виза)
Апарт - отель THE MEDITERRANEAN (Золотая Виза)
Апарт - отель THE MEDITERRANEAN (Золотая Виза)
Апарт - отель THE MEDITERRANEAN (Золотая Виза)
Municipality of Piraeus, Греция
от
$286,591
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Откройте для себя роскошную жизнь в Марине Зеас Апартаменты с обслуживанием в сердце Марины Зеас Испытайте вершину элегантности и комфорта в наших эксклюзивных апартаментах с обслуживанием, расположенных в знаменитой Марине Зеас. Управляемые престижной Famous Management Company, эти ап…
Застройщик
DKG Development
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти