  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Palaio Faliro
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Municipality of Palaio Faliro

Афины
2
Аттика
25
периферийная единица Южные Афины
12
Municipality of Piraeus
5
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Показать все Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Municipality of Palaio Faliro, Греция
от
$419,703
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Fusion — это уникальный закрытый жилой комплекс, расположенный в районе Палео Фалиро — престижном прибрежном квартале на юге Афин, всего в 5 минутах от пляжей и 15 минутах от центра города. Это идеальный выбор для тех, кто ищет современную городскую жизнь у моря с комфортом курорта и возможн…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти