Жилье в Общине Шкодер, Албания

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Velipoje, Албания
Квартира 2 комнаты
Velipoje, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продаются квартиры 1+1 и 2+1 в новом строящемся комплексе в 20 метрах от моря с различными п…
$186,998
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 5/7
Apartment 2+1 for sale in Shengjin, only 50 m from the sea! The apartment is located on the…
$180,530
