Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Жилая
  4. Northern Albania

Жильё в Northern Albania, Албания

Дуррес
367
Дуррес
54
Шенгини
4
387 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/10
МОРСКАЯ  МЕЧТА: Уютная КВАРТИРА – СТУДИЯ в г.Дуррес Добро пожаловать в уютное гнездышк…
€45,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с видом на море, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с видом на море, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4
ПРОДАЕТСЯ ✅️ Квартира ✅️ Типология: 1+1. ✅️ Скала Кавае Дуррес ✅️ 4 этаж. ✅️Площадь 78м…
€80,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 8
ПРОДАЕТСЯ ✅️ Квартира ✅️ Типология: 2+1+2. ✅️ Центр, Дуррес ✅️ 8 этаж. ✅️Площадь 115м².…
€156,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 7
Квартира 2+1 в районе Пляж города Дуррес. На 7 этаже с лифтом, общая площадь 87.6 м.кв.  …
€55,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла с балконом, с парковка, с c ремонтом в Дуррес, Албания
Вилла с балконом, с парковка, с c ремонтом
Дуррес, Албания
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Вилла общей площадью 101 м.кв и участком 131 м.кв в районе Голем. Стильный дизайн и дорогая …
€240,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 8 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Дуррес, Албания
Дом 8 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Дуррес, Албания
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается дом общей площадью около 450 м кв и участком 900 м кв. В доме 3 этажа.  На перв…
€200,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4
Квартира 1+1 в районе Пляж. Общая площадь 72 кв.м. по сертификату, с балконом и видом на час…
€68,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Шенгини, Албания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Шенгини, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 8
Шеджинь, первая линия, 2+1+2 с терассой и нереальным видом на море. Общая площадь 136 м2, и …
€290,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Шенгини, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Шенгини, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6
Шеджинь, 1+1 на первой линии.  Общая площадь 74 м2 по сертификату, 6 этаж с лифтом. Готов…
€60,800
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Шенгини, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Шенгини, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Шеджинь, 1+1 на первой линии.  Общая площадь 52м2 по сертификату, 2 этаж с лифтом. Готовы…
€72,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Шенгини, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Шенгини, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Шеджинь, 2+1 на первой линии.  Общая площадь 70 м2 по сертификату, 3 этаж с лифтом. Готов…
€94,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с мебелью, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 4
ПРОДАЕТСЯ ✅️ Квартира ✅️ Типология: 2+1. ✅️ Скала Кавае Дуррес ✅️ 5 этаж. ✅️Площадь 92м…
€105,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2
€75,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 5
€55,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с c ремонтом в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 8
Квартира расположена на 8 этаже в новом доме с лифтом, площадью 63м.кв. Состоит из спальни, …
€61,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
3х этажный дом общей площадью 195 м.кв + двор 700 м.кв. Рядом продаются два склада с большой…
€450,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
Площадь 116 м²
Этаж 6
Дуплекс в районе ГОЛЕМ города Дуррес. Новый дом с лифтом, квартира занимает 5 и 6 этажи. Общ…
€145,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
Площадь 116 м²
Этаж 4
Дуплекс в районе ГОЛЕМ города Дуррес. Новый дом с лифтом, квартира занимает 3 и 4 этажи. Общ…
€145,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Квартира 1+1 в районе пляж Илирия, на 4 этаже в доме с лифтом.  Готовы организовать онлай…
€52,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Продается квартира общей площадью 70 м². Квартира расположена в благоустроенном доме, с адм…
€62,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3
Продается квартира Район, Скала Кавая 2+1 58 м2 по сертификату 50 метров до моря
€57,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с c ремонтом в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с c ремонтом
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
Квартира 1+1 в районе Пляж общей площадью 72,6 м2 (по сертификату) На 3 этаже в хорошем доме…
€80,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Дуррес, Албания
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 11
Студия в районе Шкемби Кавая общей площадью 54.2 м.кв с балконом в доме на 11 этаже с лифтом…
€45,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, с c ремонтом в Дуррес, Албания
Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, с c ремонтом
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5
Студия на 5 этаже с лифтом в районе Шкемби Кавая общей площадью 38,5 м2 по сертификату. Возл…
€40,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 6
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая общей площадью 73 м.кв на 6 этаже в доме с лифтом. Гот…
€55,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 6
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая общей площадью 72 м.кв на 6 этаже в доме с лифтом. Гот…
€55,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 9
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая общей площадью 100 м.кв на 9 этаже в доме с лифтом. Го…
€65,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 9
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая общей площадью 75 м.кв на 9 этаже в доме с лифтом. Гот…
€65,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Дуррес, Албания
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 12
Квартира студия с видом на море в районе Шкемби Кавая общей площадью 55 м.кв на 12 этаже в д…
€45,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, с c ремонтом в Дуррес, Албания
Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, с c ремонтом
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/9
Квартира студия с ремонтом и мебелью в районе Пляж Иллирия по стороне моря. Общая площадь 41…
€47,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский

Типы недвижимости в Northern Albania

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Northern Albania, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти