Рынок недвижимости в Албании растет уже около двух лет, а на элитное жилье страны цены и вовсе уже почти сравнялись с Дубаем. Поэтому сегодня мы ответим на актуальные вопросы, связанные с албанским рынком: как купить недвижимость в Албании? Сколько стоят объекты в стране? Могут ли иностранцы взять ипотеку на покупку жилья, и какие сопутствующие расходы ждут вас во время сделки?

Иностранцы имеют такие же права на покупку недвижимости в Албании, как и местные жители — причем, как в столице, так и на побережье. Исключением являются сельскохозяйственные земли площадью более 1000 кв.м. — для их покупки этом необходимо будет открыть компанию в стране.

А еще, через покупку недвижимости можно получить ВНЖ Албании: для этого жилая площадь квартиры должна составлять не менее 20 кв.м. на человека. Стоимость имущества не имеет значения.

Покупка недвижимости в Албании по шагам

Что нужно сделать для покупки объекта в Албании:

1. Забронировать объект и внести задаток.

Зарезервировать выбранный объект можно, подписав предварительный договор с продавцом и внеся задаток.

Сперва нотариус осуществляет проверку недвижимости и делает запрос в Национальное кадастровое агентство. Оно в течение нескольких дней предоставляет актуальную информацию об объекте в электронном виде, которая действительна в течение 30 дней. После этого нотариус составляет текст договора и заверяет его.

Затем, на указанный в договоре период, нотариус блокирует объект в кадастровом агентстве. Это означает, что в это время никакие юридические действия в отношении недвижимости не могут быть совершены.

Сразу после подписания предварительного контракта, необходимо внести депозит в размере 10% от общей стоимости объекта на вторичном рынке недвижимости или 30% от цены на рынке новостроек. Однако в случае с новостройками, размер предоплаты и возможность уступок будут зависеть от застройщика.

2. Оплатить сделку.

Полную оплату нужно произвести в течение недели после подписания предварительного договора. Если оплата осуществляется в рассрочку, срок оплаты составляет до нескольких месяцев. Покупатель переводит деньги на транзитный расчетный счет нотариуса для обеспечения прозрачности сделки. Нотариусы также иногда принимают наличные средства (это законно).

Средства на транзитном счете нотариуса хранятся до подписания договора купли-продажи и выдачи покупателю свидетельства о праве собственности.

3. Заключить договор купли-продажи.

Основной договор купли-продажи подписывается только после полной оплаты сделки.

Если вы покупаете недвижимость у девелопера, то окончательный контракт или нотариальная купчая подписываются только после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Официальный переход титульных прав собственника документируется в государственном реестре.

Важно. При подписании окончательного договора купли-продажи необходимо присутствие переводчика, сертифицированного Министерством юстиции Албании, если покупатель не владеет языком, на котором составлен договор. Договор подписывают нотариус и сертифицированный переводчик.

4. Зарегистрировать право собственности.

После того, как нотариус заверил договор купли-продажи, сделка будет зарегистрирована в Национальном кадастровом агентстве. Это происходит в течение 30 рабочих дней после регистрации договора у нотариуса.

Новый собственник жилого имущества может получить свидетельство о собственности как в бумажном, так и в электронном виде.

Дополнительные расходы при покупке недвижимости в Албании

При покупке недвижимости в Албании нужно рассчитывать на следующие сопутствующие расходы:

Регистрационный сбор — €80.

Нотариальный сбор — €150—€450.

Комиссия агента по недвижимости делится между продавцом (2%) и покупателем (1%). В некоторых случаях комиссия агента может быть уже включенной в цену.

Для новостроек дополнительно оплачиваются:

Муниципальный сбор в размере 0,1-2,5% от суммы договора (в зависимости от региона).

Страхование недвижимости — 1% от суммы сделки. Страховка действует 10 лет.

В Албании отсутствует налог на недвижимость, за исключением местного налога, который взимается только в столице Тиране и составляет приблизительно €20 евро.

Средняя стоимость недвижимости в Албании

Купить квартиру 90 кв.м. в Албании можно в пределах €75,000-€150,000.

Цена за аренду однокомнатной квартиры в Албании составляет примерно €220-€340 в месяц. Арендовать трехкомнатную квартиру в стране можно за €360-€620.

Коммунальные платежи в Албании в среднем составляют €80 в месяц (плюс €15 за интернет).

«Квартира, которая год назад стоила €90 тысяч, сегодня стоит около €130 тысяч». Риэлтор о рынке недвижимости Албании

Покупка жилья в Албании в ипотеку

Для нерезидентов доступно ипотечное финансирование. Большинство банков предлагают процентные ставки от 5,5% для местных жителей и от 7% для нерезидентов со сроками от 1 до 30 лет. Банки могут предоставить иностранцам кредит на сумму до 70% от запрашиваемой стоимости, при этом максимальная сумма кредита составляет €300,000.