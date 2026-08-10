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Жилье в Тиране, Албания

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квартиры
427
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24
451 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 5/6
Квартира 2+1 на продажу – квартира Мыслым Шири 2+1 на продажу в начале улицы Мыслым Шири.Под…
$357,381
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Мы продаем квартиру 1+1 на улице Бардхок Биба, после площади Скендер Мэй.Квартира расположен…
$249,967
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Квартира 4 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/12
Мы предлагаем адекватные условия для офиса или проживания в центральной Тиране, в районе, ок…
$543,203
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Этаж 8
$193,026
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Century 21 Oksford
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Вилла 8 комнат в Тирана, Албания
Вилла 8 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
🏡 Индивидуальные 3-этажные виллы с обильными дворами в Тиране на продажу!Этот 3-этажный особ…
$1,04 млн
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Investment Realty Group
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 10/12
Он предлагается для продажи в апартаментах 1+1, расположенных рядом с резиденцией Magnet, в …
$155,829
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Investment Realty Group
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
• Они продают 2 + 1 квартиры в крестовом походе 21 декабря на 5-м этаже существующего объект…
$215,637
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 10/12
Он предлагается для продажи в апартаментах 1+1, расположенных рядом с резиденцией Magnet, в …
$150,057
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
В одном из самых востребованных районов Тираны на продажу предлагается квартира 1+1 площадью…
$143,990
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 8/9
Квартира 2+1+2+ Пост Парковка на продажу, резиденция Мара!Резиденция Мары расположена в Ибра…
$282,518
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 13
Квартира представляет собой блок 1+1, расположенный в недавно построенном жилом здании на бы…
$155,112
НДС
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 10/12
На продажу предлагается квартира 2+1+2, расположенная рядом с резиденцией Magnet, в тихой и …
$259,715
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Расположенная в одном из самых тихих и востребованных районов Тираны, эта новая резиденция п…
$134,882
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/9
The apartment is located in the ring road area above the New Maternity Hospital! It is locat…
$164,224
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 9/27
Bazaar Gate is the newest project and the ideal residence to live in! Why? … This residence …
$556,731
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/9
The apartment is located in the ring road area above the New Maternity Hospital! It is locat…
$157,236
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 5/9
The apartment is located in the area of the ring above the New Maternity! It is positioned o…
$164,224
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 21/35
Продается квартира 2+1+2, расположенная в престижном комплексе Гора Вертикале, на 21 этаже. …
$366,575
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/12
Квартира 2+1+2 на продажу в «Garden Residence Turdiu»Квартира имеет общую площадь 91 м2 и ор…
$164,672
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/9
Квартира организована коридором, который разделяет помещения, гостиную с общей кухней, две с…
$172,622
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/10
Квартира 1+1 в районе Диспансерия, одном из самых востребованных районов Тираны, продается с…
$169,859
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 8/9
Apartment 2+1+2 at Mara Residence in Don Bosco for sale! The Mara Residence is located on I…
$285,354
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/11
2+1+2 apartment for sale at Mei's Garden Residence, Aviation Field! The apartment has a reg…
$167,602
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 6/9
Information about the Apartment: • Built in 2024 • 6th technical floor • Gross Area: 97.1m2 …
$291,177
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Квартира в Тирана, Албания
Квартира
Тирана, Албания
Количество этажей 25
Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower», состоящий из 25 этажей над и 6 подземн…
Цена по запросу
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Lux Albania Home
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
В одном из самых популярных и востребованных районов Тираны, в Komuna e Parisit, на продажу …
$283,670
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 5/10
ASL 2 - соседство по профармеОриентация Восток-ЗападПлощадь: 98 м2Свидетельство о праве собс…
$235,772
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/9
Apartamenti ndodhet ne zonen e unazes mbi Maternitetin e Ri! Pozicionohet ne katin e 5 dhe k…
$161,894
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 4/10
Квартира организована коридором, который разделяет комнаты, гостиную с общей кухней, три спа…
$373,237
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Вилла 10 комнат в Тирана, Албания
Вилла 10 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 3
VILLA FOR SALE IN TIRANA NEAR THE LAKE.   Villa for sale in the "Komuna e Parisit" are…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Тиране, Албания

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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