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Жильё в Тирана, Албания

квартиры
48
48 объектов найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с lift в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с lift
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/4
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€165,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6
Продается квартира общей площадью 100 м2, расположенная на 6-м этаже с лифтом. В квартире е…
€98,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Тирана, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4
Продаётся квартира  общей площадью 62 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом.   Квартира …
€138,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 7
Продаётся квартира  общей площадью 110  м2, расположен на 7-ом этаже  с лифтом.  Квартира…
€143,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English
Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 9/4
2+1+2 apartment for sale with veranda and 2 parking spaces on Riza Cerova street. - 4th resi…
€250,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 8
Продаётся квартира  общей площадью 93 м2, расположен на 8-ом этаже нового здания с лифтом. …
€115,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 9
Продаётся квартира  общей площадью 107 м2, расположен на 9-ом этаже нового здания с лифтом. …
€115,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Предлагаем вам купить недвижимость в Албании, город Тирана. Новый бульвар (new blvd). Компле…
€59,800
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Тирана, Албания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Тирана, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 4
Продаётся квартира  общей площадью 125 м2, расположена на 4-ом этаже.   Квартира  организов…
€230,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3
Продаётся квартира общей площадью 110 м2, расположена на 3-ом этаже с лифтом.   В квартире…
€137,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 4
Продаётся квартира общей площадью 118 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом.   В квартире…
€119,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6
Продаётся квартира общей площадью 74 м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом.   В квартире …
€88,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 6/8
Продаётся квартира общей площадью 114 м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом.   В квартире…
€108,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/6
Продаётся квартира общей площадью 68 м2, расположена на 1-ом этаже. Новый современный рем…
€84,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4
Продаётся квартира общей площадью 98 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом. В квартире о…
€108,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4
Продаётся квартира общей площадью 98 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом.   В квартире …
€108,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 5
• 1 + 1 Квартира на продажу между блоком посольств и улицей Богданев, на 5-м жилом этаже нов…
€155,000
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 8
Квартира 2 + 1 + Почтовая парковка! Расположение: Rruga e Kavaje, за католической церковью. …
€220,000
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 2
Лейкленд, расположенный недалеко от озера Фаркс, является одной из новейших резиденций в это…
€227,800
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 3
КВАРТИРА ЛЮКСА 2 + 1 + 2 В ПЕРЕДНЕМ КРИСТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ❗ Роскошная 2 + 1 квартира на продаж…
€176,000
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 4
2 + 1 полностью меблированная квартира на продажу в Гранд Галерее. Квартира имеет достаточно…
€120,000
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Квартира 1 спальня в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2
Продается квартира около 21 декабря, в начале улицы Фросина Плаку. Квартира недавно восстано…
€125,000
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 6
In Yzberisht, Near Eco Market, 2+1 Apartment For Sale, Totally Invested. The apartment with …
€125,000
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 3
For sale is the third floor of a private villa in Rr. Similar to Mecca in Allias. The apartm…
€105,000
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Квартира 3 спальни в Тирана, Албания
Квартира 3 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 6
Penthouse in Lake Dry for sale! The penthouse is located in one of the quietest areas of Tir…
€315,000
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Квартира 1 спальня в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6
Квартира имеет очень регулярную планировку с солнцем и естественным освещением в течение дня…
€75,000
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Квартира 1 спальня в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 5
В районе Xhamllik, на краю главной дороги, мы предлагаем 1 + 1 квартира на продажу. Квартира…
€60,000
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Квартира 3 спальни в Тирана, Албания
Квартира 3 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 8
3 + 1 + 2 ванные комнаты на продажу возле площади 21, 21 декабря! Квартира организована гост…
€195,000
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 2
В районе "Окшак", супер квартира на продажу, инвестированная в детали, типология 2 + 1 + 2 в…
€135,000
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4
2 + 1 квартира на продажу в Сельвии, недалеко от нового рынка, рядом с комплексом "Халили", …
€120,000
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Параметры недвижимости в Тирана, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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