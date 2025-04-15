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Жильё в Dajt, Албания

3 объекта найдено
Дуплекс 6 комнат в Lanabregas Shtepeza, Албания
Дуплекс 6 комнат
Lanabregas Shtepeza, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Duplex/Penthouse with fantastic view in Linze for sale! The apartment is located in an exclu…
$481,206
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Дуплекс 7 комнат в Linze, Албания
Дуплекс 7 комнат
Linze, Албания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 5
Dithetdupleks+2posteparkimineLinze, tirane ✅mimiishitjes: 650.000euro ✅vendndodhja: nëzon…
$675,018
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Квартира 1 спальня в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6
1+1 apartment in the Fresk area. Total area 85.62 m2 of which 74.8 m2 are net. Currently, th…
$74,623
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Параметры недвижимости в Dajt, Албания

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1111 голосов