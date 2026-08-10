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Жилье в Bashkia Fier, Албания

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дома
3
3 объекта найдено
Дом в Levan, Албания
Дом
Levan, Албания
Площадь 93 м²
✅ Цена: 70 000 евро✅ Расположение: Hoshtime, Vlore✅ Площадь земли: 300 м2✅ Площадь здания: 9…
$84,109
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Дом в Sheq i Madh, Албания
Дом
Sheq i Madh, Албания
Площадь 312 м²
🏢 3-х этажное строительство для продажи - SHEQ I MADH, FIER💰 Общая стоимость: 150 000 евро📐 …
$175,298
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DES Real Estate
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Вилла 6 комнат в Sheq i Vogel, Албания
Вилла 6 комнат
Sheq i Vogel, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
clear     1 391 / 5 000 Rezultatet e përkthimit Rezultati i përkthimit 🔑🏘 …
$207,625
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Агентство
DES Real Estate
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Параметры недвижимости в Bashkia Fier, Албания

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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