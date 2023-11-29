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Жильё в Влёра, Албания

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402 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Влёра, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 9/9
Квартира расположена на 9 этаже нового дома на второй линии Лунгомаре всего в 50 метрах от п…
€185,600
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 57 м²
Этаж 8
Good opportunity for rent, the apartment is given empty and you can model it as you wish wit…
€180
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 129 м²
Этаж 7
Sale! Apartment 2+2+1 in Vlore! The apartment is located on the 7th floor of a 10-storey bui…
€173,600
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 60 м²
Этаж 2
For Sale! Apartment 1+1 in Vlora! Apartments are located in the city, in a residential and d…
€45,000
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 42 м²
Этаж 2
Exclusive Sale! This cozy 1+1 apartment in Vlora city, Albania is a great investment opportu…
€81,000
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 40 м²
Этаж 6
Discover a stunning 1+1 apartment for sale in Vlora city, Albania. This compact yet exquisit…
€104,900
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 75 м²
Этаж 5
Квартира 1+1 во Влёре, Албания удобно расположена в центре города, всего в 3 минутах ходьбы …
€300
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 100 м²
Этаж 4
Квартира расположена в одной из лучших и самых востребованных зон Влёра (Vlore) . Расположе…
€300
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 130 м²
Этаж 1
Роскошный апартман на первом этаже в частном доме для долгосрочной аренды,недавно меблирован…
€350
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 130 м²
Этаж 7
Квартира расположена на центральном бульваре города Влёра, всего 130 квадратных метров, огро…
€109,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 305 м²
Вилла расположена высоко в горах, конечный пункт назначения на дороге Приятный вид очень тих…
€212,000
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 111 м²
Этаж 3
Продается во Влёре, Албания, это просторная квартира 2+1, расположенная в самом выгодном мес…
€168,500
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 402 м²
Вилла расположена в тихом районе города Влёра. Всего три этажа, гараж, земельный участок с а…
€162,000
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Этаж 3
В аренду! Студия в Лунгомаре Влёре! Студия 50 кв.м расположена на 3-м этаже. На территории и…
€200
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 81 м²
Этаж 4
***.ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА!!Квартира 2+1 на продажу рядом с Marina Bay Luxury Resort,Vlora.Опт…
€121,500
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 122 м²
Этаж 1
Квартира 2 + 1, расположенная в больнице на 3-м этаже . Квартира организована в 2 спальнях, …
€56,500
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 108 м²
Этаж 5
Квартира 2 + 1 расположена в новом районе Влёра, недалеко от будущего яхтенного порта. Продо…
€120,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 500 м²
Станьте владельцами роскошной виллы в самом перспективном городе Албании - Влёре. Четырехэт…
€798,000
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 114 м²
Этаж 5
€133,000
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 74 м²
Этаж 6
Квартира 1+1 на шестом этаже нового и современного здания оборудована сервисным лифтом с пар…
€74,000
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 100 м²
Этаж 4
Квартира 2 + 1, расположенная в районе Скела, общей площадью 100 м2, имеет свидетельство о с…
€300
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 60 м²
Этаж 2
Квартира расположена на первой линии побережья, она имеет общую площадь 60 м2. Есть общая па…
€300
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 74 м²
Этаж 1
Квартира в долгосрочную аренду. С потрясающим видом на Влёру и море. Он состоит из двух комн…
€300
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 114 м²
Этаж 5
Продается просторная двухкомнатная квартира,идеально расположенный в комплексе Flamingo, кот…
€200,000
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 46 м²
Этаж 3
Квартира находится на 6 этаже, расположена в одном из самых любимых районов Влёры в 2 минута…
€200
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 39 м²
Этаж 8
Квартира расположена в очень популярном районе Влёра, всего в минуте езды от набережной. Име…
€150
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Этаж 3
1 + 1 квартира в аренду в одном из самых востребованных районов города. Идеальное место для …
€300
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 150 м²
Вилла в аренду~с удивительным видом на море и город, расположенная на холме в районе Холодно…
€500
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 97 м²
Этаж 6
Квартира 2+1 для долгосрочной аренды в идеальном месте, в начале набережной Лунгомаре ,всего…
€350
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 42 м²
Этаж 2
Роскошная студия для долгосрочной аренды, недавно меблированная, расположенная всего в неско…
€300
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Параметры недвижимости в Влёра, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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