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Таунхаусы в Албании

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Дуррес, Албания
Таунхаус 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
В продаже великолепный двухэтажный таунхаус в районе Голем. Он расположен в закрытой урбаниз…
$328,827
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CACTUS | Real Estate
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