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Жилье в Njesia Administrative Nr 2, Албания

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квартиры
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6 объектов найдено
Дом в Камза, Албания
Дом
Камза, Албания
$525
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Камза, Албания
Квартира
Камза, Албания
$101 096
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 3 комнаты в Камза, Албания
Квартира 3 комнаты
Камза, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
В продаже апартаменты в строящемся доме. Срок окончания строительства — 2026 год. Дом рас…
$117 162
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Агентство
Lux Albania Home
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Камза, Албания
Квартира 2 комнаты
Камза, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 8/8
$99 676
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Агентство
Lux Albania Home
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Квартира в Камза, Албания
Квартира
Камза, Албания
Расположенная в одном из самых динамично развивающихся районов Тираны, на изгибе Камзы, эта …
Цена по запросу
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Камза, Албания
Квартира 2 комнаты
Камза, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
В продаже апартаменты в строящемся доме. Срок окончания строительства — 2026 год. Дом рас…
$93 729
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Агентство
Lux Albania Home
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Параметры недвижимости в Njesia Administrative Nr 2, Албания

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