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Жильё в Bashkia Selenice, Албания

Селеница
3
4 объекта найдено
Дом в Armen, Албания
Дом
Armen, Албания
Площадь 1 600 м²
Этаж 1
Частный дом для продажи. Расположенный в 28 км от города Влёра, среди природы и зелени с рас…
€50,000
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Дом 3 комнаты с Онлайн-показ в Armen, Албания
Дом 3 комнаты с Онлайн-показ
Armen, Албания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается старый дом в деревне Селеница.  Дом не пригоден для проживания в таком виде как…
€15,000
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CACTUS | Real Estate
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Дом 2 спальни с видом на горы, с Онлайн-показ в Armen, Албания
Дом 2 спальни с видом на горы, с Онлайн-показ
Armen, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Деревня Селеница (Selenice), 20 км от Влеры. Дом жилой, большой участок с зеленью. 105…
€91,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 3 комнаты в Vllahine, Албания
Дом 3 комнаты
Vllahine, Албания
Комнаты 3
Площадь 124 м²
продаётся вилла, чистые документы, сертификат, 300 метров земля в сертификате + 124 метра до…
€26,500
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский

Типы недвижимости в Bashkia Selenice

дома

Параметры недвижимости в Bashkia Selenice, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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