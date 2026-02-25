Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Qerret
  4. Жилая

Жилье в Qerret, Албания

квартиры
147
дома
43
226 объектов найдено
Квартира 1 комната в Golem, Албания
Квартира 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 13
Rezidenca Tiktaalik - Premium Seaside Residential Project, Керрет, ДурресСтарт строительства…
$87,682
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$95,431
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$95,431
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Otium DevelopmentOtium Development
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$87,478
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
Расположение: Golem, Kavaje✅ Цена: 81 600 евро✅ Общая площадь: 68м2✅ Пол: +3В самом сердце о…
$96,110
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира 3 комнаты в Golem, Албания
Квартира 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 3
✅ Цена: 1400 евро/м2 - 123 564 евро✅ Расположение: Golem, Durres✅ Общая площадь: 88,26 м2✅ э…
$145,536
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Квартира на продажу в комплексе Hera by Epidam, современный жилой проект, расположенный в пр…
$106,103
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3
Расположение: Golem, Kavaje✅ Цена: 87 600 евро✅ Общая площадь: 73м2✅ Пол: +3В самом сердце о…
$103,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Расположение: Golem, Kavaje✅ Цена: 84 360 евро✅ Общая площадь: 70,3 м2✅ Пол: +3В самом сердц…
$99,361
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Студия 2 комнаты в Golem, Албания
Студия 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
Расположение: Golem, Kavaje✅ Цена: 62 520 евро✅ Общая площадь: 52,1 м2✅ Пол: +3В самом сердц…
$73,637
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Студия 2 комнаты в Golem, Албания
Студия 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3
Расположение: Golem, Kavaje✅ Цена: 44 640 евро✅ Общая площадь: 37,2 м2✅ Пол: +3В самом сердц…
$52,578
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Квартира 3 комнаты в Golem, Албания
Квартира 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
В продаже квартира 2+1 в района Qerret. Расположена на 1 этаже c собственным внутренним двор…
$153,257
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Golem, Албания
Квартира 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2
Комплекс, где расположена квартира, находится всего в 100 м от берега моря. Комплекс располо…
$424,367
Оставить заявку
Квартира в Golem, Албания
Квартира
Golem, Албания
Rezidenca Tiktaalik – новый жилой проект у моря, Qerret, Дуррес Начало строительства: сен…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Golem, Албания
Квартира 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 13
Апартамент 1+1 — Планировка A-007 (Tiktaalik Residence) Общая площадь квартиры (Sip. ndër…
$118,844
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дуплекс 1 комната в Golem, Албания
Дуплекс 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$86,253
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 1 комната в Golem, Албания
Квартира 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/4
Отель Adria Residence расположен там, где пересекаются элегантность и комфорт. Расположенный…
$133,840
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 1 комната в Golem, Албания
Квартира 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4
Квартира 1+1+ Балкон, Керрет, Каважэ.Информация о квартире:• Чистая площадь: 66,8 м2.• 4-й э…
$196,380
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Golem, Албания
Квартира 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$133,840
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 11/13
Апартамент 2+1 — Планировка A-1103 (Tiktaalik Residence) Общая площадь квартиры (Sip. ndë…
$255,242
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Golem, Албания
Квартира 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 12/13
Апартамент 1+1 — Планировка A-1207 (Tiktaalik Residence) Общая площадь квартиры (Sip. ndë…
$102,797
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 13
Апартамент-студия — Планировка A-005 (Tiktaalik Residence) Общая площадь квартиры (Sip. n…
$86,877
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Golem, Албания
Квартира 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$133,840
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира в Муниципалитет Пука, Албания
Квартира
Муниципалитет Пука, Албания
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Квартира-студия расположена на 2-м жилом этаже нового здания с лифтом (все еще в стадии стро…
$84,250
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 1 комната в Golem, Албания
Квартира 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 11/13
Апартамент 1+1 — Планировка A-1108 (Tiktaalik Residence) Общая площадь квартиры (Sip. ndë…
$104,464
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 9/13
Апартамент 1+1 — Планировка A-907 (Tiktaalik Residence) Площадь по сертификату (Sip. fizi…
$121,410
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/6
🏝 Blue Horizon — твой личный уголок у моря! Мечтаешь о жизни у моря, где утро начинается …
$87,478
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 8/13
Апартамент 1+1 — Планировка A-814 (Tiktaalik Residence) Площадь по сертификату (Sip. fizi…
$122,355
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Golem, Албания
Квартира 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 13
Апартамент 1+1 — Планировка A-010 (Tiktaalik Residence) Общая площадь квартиры (Sip. ndër…
$132,301
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Golem, Албания
Квартира 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 9/13
Апартамент 2+1 — Планировка A-913 (Tiktaalik Residence) Общая площадь квартиры (Sip. ndër…
$186,839
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти