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Жильё в Леже, Албания

квартиры
6
7 объектов найдено
Квартира 1 комната в Лежа, Албания
Квартира 1 комната
Лежа, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
В продаже квартира 2+1 с видом на море в новом современном доме на первой линии в городе Шэн…
$168,733
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Пентхаус 3 комнаты в Лежа, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 8
Шеджинь, первая линия, 2+1+2 с терассой и нереальным видом на море. Общая площадь 136 м2, и …
$317,789
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Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3
В продаже квартира 2+1 в новом современном доме на первой линии в городе Шэнджин. В квартире…
$142,438
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Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Шеджинь, 2+1 на первой линии.  Общая площадь 70 м2 по сертификату, 3 этаж с лифтом. Готов…
$103,007
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Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 4
В продаже квартира 2+1 с видом на море в новом современном доме на первой линии в городе Шэн…
$178,047
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Квартира 1 комната в Лежа, Албания
Квартира 1 комната
Лежа, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
В продаже квартира 2+1 в новом современном доме на первой линии в городе Шэнджин. В квартире…
$134,986
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Дом 4 комнаты в Лежа, Албания
Дом 4 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Количество этажей 2
180 000€ - торг 2 этажный дом на участке земли 600 м.кв. С сертификатом, на 1 этаже кухня…
$192,867
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