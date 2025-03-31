Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Shijak
  4. Жилая

Жильё в Bashkia Shijak, Албания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 3 комнаты в Kashar, Албания
Квартира 3 комнаты
Kashar, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2
Univers City задуман на одну идею – создание места отдыха в шумном мегаполисе. Жить полной ж…
$91,714
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
В продаже дом 1+1 в районе Стадиона в центре города Дуррес. Общая площадь дома составляет 46…
$81,246
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Rashbull, Албания
Квартира 2 комнаты
Rashbull, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4
Квартира расположена на первой линии в районе Скалы Кавая, на 4 этаже нового здания с лифтом…
$141,794
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Квартира расположена в районе Волга, Дуррес, Албания. Квартира рассположена в новом доме, об…
$212,980
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес, Албания
Площадь 360 м²
Роскошная вилла на берегу Адриатического моря в Дурресе Вилла находится на первой линии в Д…
$738,288
Оставить заявку
Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 10
В продаже уютная квартира студия с новым современным ремонтом в районе Пляж Иллирия. Квартир…
$71,546
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Golem, Албания
Пентхаус 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 6
Продаётся пентхаус 2+1 с видом на море и огромной терассой в районе Голем. Квартира располож…
$209,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 6
Located near the city center or the coast. The space is still being finished, with a typical…
$100,937
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
В продаже квартира 2+1 с прекрасным ремонтом в районе отеля Камелия в Големе! Квартира наход…
$168,733
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Rashbull, Албания
Квартира
Rashbull, Албания
Площадь 60 м²
Этаж 1
1+1 APARTMENT FOR SALE NEAR SKEMBI KAVAJES, DURRES! Super Apartament në shitje tek Shkëmb…
$79,584
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Discover this wonderful sea view villa with 3 bedrooms 1 bathroom and 1 wonderful living are…
$313,956
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 5
В продаже видовая стильная квартира 1+1 со свежим ремонтом в районе Пляж Иллирия. Расположен…
$125,436
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram

Параметры недвижимости в Bashkia Shijak, Албания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти