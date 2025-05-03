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Жильё в Elbasan Municipality, Албания

1 объект найдено
Дом в Elbasan Municipality, Албания
Дом
Elbasan Municipality, Албания
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Дом в городе Ельбасан. Площадь по сертификату 584.8 м.кв. (первый этаж 148 м.кв, второй этаж…
$237,681
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Параметры недвижимости в Elbasan Municipality, Албания

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