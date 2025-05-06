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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Албании

Тирана
3
Влёра
13
Южная Албания
11
Северная Албания
6
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24 объекта найдено
Коммерческое помещение 45 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 45 м²
Влёра, Албания
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
The store is located in the center of Vlora. It is on the second floor in the best and orga…
$283
в месяц
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Офис 65 м² в Дуррес, Албания
Офис 65 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
$490
в месяц
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Коммерческое помещение 80 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 80 м²
Влёра, Албания
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Great business opportunity for rent! Location:Veledin Kollozi street , Vlorë, Albania  Pri…
$453
в месяц
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Коммерческое помещение 120 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 120 м²
Влёра, Албания
Площадь 120 м²
Этаж 3
✅ Цена: 200 евро /месяц (договорной) ✅ Местоположение: в Jumbo, vlore ✅ Область: 120 м2 ✅…
$208
в месяц
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Коммерческое помещение 64 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 64 м²
Влёра, Албания
Площадь 64 м²
✅ Стоимость аренды: 600 евро/месяц✅ Расположение: Lungomare, Vlora✅ Площадь: 64м2Недвижимост…
$648
в месяц
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Коммерческое помещение 50 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 50 м²
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Shop for long term  rent in Vlore !The premises for a store or office is located on the 2nd …
$314
в месяц
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Отель 400 м² в Влёра, Албания
Отель 400 м²
Влёра, Албания
Площадь 400 м²
Аренда отеля во Влоре, с передовой позицией, является идеальной возможностью для тех, кто хо…
$1
в месяц
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Коммерческое помещение 200 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 200 м²
Влёра, Албания
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Unique Opportunity! Recently Reconstructed Commercial Lease We are thrilled to present to y…
$568
в месяц
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БИЗНЕС-КВАРТИРА В АРЕНДУ В «BOOK BUILDING», ЦЕНТР, ТИРАНА в Тирана, Албания
БИЗНЕС-КВАРТИРА В АРЕНДУ В «BOOK BUILDING», ЦЕНТР, ТИРАНА
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
✅ Цена: 7000 евро/мес. ✅Местоположение: ул. «Абди Топтани», Тирана ✅ Площадь: 80м2 ✅ Перв…
$7,289
в месяц
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Магазин 42 м² в Дуррес, Албания
Магазин 42 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Аренда помещения под офис или магазин на Волге (писта).  Минимум 1 год. Есть санузел и вентиляция.
$446
в месяц
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Коммерческое помещение 75 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 75 м²
Тирана, Албания
Площадь 75 м²
✅ Цена: 1000 евро/месяц✅ Расположение: ул. Николла Зораки, бывшая Профарма✅ Площадь поверхно…
$1,135
в месяц
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Business Space for Rent in the Center of Tirana! в Тирана, Албания
Business Space for Rent in the Center of Tirana!
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Business Space for Rent in the Center of Tirana! 📍 Location: Qendra, Turdiu Center 🏠 1+1 A…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 75 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 75 м²
Дуррес, Албания
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческая недвижимость  в Албании город Дуррес. Помещение находится в районе Во…
$891
в месяц
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For Rent: Business Space near the Train Station, Tirana. в Тирана, Албания
For Rent: Business Space near the Train Station, Tirana.
Тирана, Албания
Число комнат 1
Площадь 106 м²
Сдается в аренду: коммерческое помещение возле железнодорожного вокзала, Тирана Площадь:…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 85 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 85 м²
Влёра, Албания
Площадь 85 м²
Этаж 2
В Vlora, недалеко от театра «Петро Марко», бизнес -подразделение, идеально подходящее для ба…
$727
в месяц
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Коммерческое помещение 470 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 470 м²
Влёра, Албания
Площадь 470 м²
Этаж 3
This prime commercial property, located on the second line of Lungomare near Laid Hotel, off…
$1,703
в месяц
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Коммерческое помещение 70 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 70 м²
Влёра, Албания
Площадь 70 м²
✅ Цена: 600 евро /месяц ✅ Местоположение: «Трансбалканская» дорога, vlore ✅ Поверхность: 7…
$623
в месяц
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Коммерческое помещение 50 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 50 м²
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
В Vlora, в Трансбалканике, в Апелляционном суде, бизнес -подразделение арендуется. Устройств…
$519
в месяц
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Магазин 50 м² в Тирана, Албания
Магазин 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
✅price: 35 000leke/месяц ✅location: Kinostudio, Tirana ShopForrentinaneXcellentlocation, …
$363
в месяц
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Магазин 78 м² в Дуррес, Албания
Магазин 78 м²
Дуррес, Албания
Площадь 78 м²
Количество этажей 6
Магазин 78+24м2 (2 этаж) в аренду €500 в месяц. Возможно на продажу €2800 м2.
$543
в месяц
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Коммерческое помещение 86 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 86 м²
Влёра, Албания
Площадь 86 м²
Этаж 1
Commercial premises for rent,this comercial property located 100 meters from Port of Vlora,i…
$453
в месяц
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Коммерческое помещение 50 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 50 м²
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Этаж 1
✅ Цена 400 евро/месяц✅ Расположение: Coles Post Office, VloreКоммерческое помещение площадью…
$456
в месяц
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Магазин 48 м² в Дуррес, Албания
Магазин 48 м²
Дуррес, Албания
Площадь 48 м²
Количество этажей 6
Помещение 48+17 м2 (2 этаж) в аренду €350 в месяц или на продажу €2 800 м2.
$380
в месяц
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Коммерческое помещение 85 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 85 м²
Дуррес, Албания
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Двухэтажное здание под коммерцию.  1 этаж - 45 м.кв, 2 этаж - 40 м.кв. Готовы организо…
$550
в месяц
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