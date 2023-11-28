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Албания
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Orikum
Жильё в Orikum, Албания
квартиры
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17 объектов найдено
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Квартира
Orikum, Албания
144 м²
3
Квартира в Орикуме на продажу в одном из районов, который переживает быстрое развитие, особе…
€137,000
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Квартира
Orikum, Албания
93 м²
3
Новый проект, он будет закончен летом 2024 года, он расположен в центре Орикума в 5 минутах …
€102,300
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Квартира
Orikum, Албания
97 м²
5
2 спальни квартира в Орикуме на продажу в хорошем и тихом районе, красивый вид на горы и мор…
€72,500
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Квартира
Orikum, Албания
75 м²
1
Квартира 1+1 с садом на продажу, расположенная в новом здании с парковочным местом в Орикуме…
€63,750
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Квартира
Orikum, Албания
66 м²
3
Best Apartamant in Orikum Vlore, вид на море, не слишком формируя see,1+1,sunlight все время…
€58,000
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Квартира
Orikum, Албания
54 м²
4
Квартира 1+1 на продажу в Орикуме, всего в 5 минутах езды от моря.Он расположен в 4-м этаже …
€66,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на горы
Orikum, Албания
2
1
74 м²
Апартаменты 1+1 в Орикуме. Площадь 74 м2, с мебелью и ремонтом. Вид на горы.
Цена по запросу
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Orikum, Албания
2
1
1
Орикум. Продажа. 1+1 , 60м2 , первый этаж. Большая терраса. Готова к проживанию. Есть сер…
€48,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на горы
Orikum, Албания
3
1
97 м²
5
Орикум центр, 5 этаж есть лифт. Готовы организовать онлайн показ.
€57,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира
Orikum, Албания
61 м²
5
Продается квартира в Орикуме, расположенная в центре города и в непосредственной близости от…
€63,000
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Квартира
Orikum, Албания
54 м²
4
Новый строящийся комплекс расположен в центре Орикума ,всего в 3 минутах от моря. Хорошая во…
€45,900
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Дом
Orikum, Албания
383 м²
Three storey villa for sale located in Orikum,in a quiet area only 5 minutes away from the s…
€400,000
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Квартира
Orikum, Албания
100 м²
2
Two bedroom apartment on the second floor of a new building in Orikum. The apartment has an …
€72,000
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Квартира
Orikum, Албания
68 м²
2
Квартира расположена очень близко к морю в очень тихом районе. С большой парковкой доступны …
€71,400
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Квартира
Orikum, Албания
65 м²
2
Квартира расположена очень близко к морю в очень тихом районе. С большой парковкой доступны …
€68,250
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Квартира
Orikum, Албания
58 м²
2
Квартира расположена очень близко к морю в очень тихом районе. С большой парковкой доступны …
€60,900
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Квартира
Orikum, Албания
58 м²
2
Квартира расположена очень близко к морю в очень тихом районе. С большой парковкой доступны …
€60,900
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Параметры недвижимости в Orikum, Албания
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