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Жильё в Central Albania, Албания

Тирана
51
Тирана
13
92 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с c ремонтом в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Тирана, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Квартира 1+1 с ремонтом в Тиране, район Komisarjati #4, Rruga e Dibres. Общая площадь 55 м.к…
€73,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с c ремонтом в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Тирана, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Квартира 1+1 с ремонтом в Тиране, район RTV Klan Porcelan. Общая площадь 55 м.кв, на 3 этаже…
€77,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Golem, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Golem, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Квартира 1+1 в районе отеля Grand blu FaFa в Големе. Общая площадь 55 м.кв, на 2 этаже. Квар…
€100,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с мебелью, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Golem, Албания
Квартира 1 спальня с мебелью, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Golem, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира 1+1 с новым ремонтом и мебелью в городе Дуррес, район Шкемби Кавая. Общая площадь 8…
€55,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€165,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Golem, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Golem, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира 1+1 в районе отеля Grand Blue FaFa на второй линии от моря. Готовы организовать онл…
€60,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с Онлайн-показ в Тирана (область), Албания
Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Тирана (область), Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Продается квартира общей площадью 57 м², расположенная в благоустроенном доме с лифтом и адм…
€43,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6
Продается квартира общей площадью 100 м2, расположенная на 6-м этаже с лифтом. В квартире е…
€98,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 4
"Пенсильвания" с кеквоентом" получила заготовку "Студина" 99 м2, с сохранением 4-ого 4-ого 4…
€140,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Тирана, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4
Продаётся квартира  общей площадью 62 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом.   Квартира …
€138,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
Продаётся квартира  общей площадью 92 м2, расположена на 1-ом этаже.   Квартира  организо…
€130,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Тирана, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 5
Продаётся квартира  общей площадью 110 м2, расположена на 5-ом этаже без лифта.  Квартира…
€105,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с парковка в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с парковка
Тирана, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продаётся квартира  общей площадью 75 м2.  Квартира  организовано: - гостиная + кухня -…
€105,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 7
Продаётся квартира  общей площадью 110  м2, расположен на 7-ом этаже  с лифтом.  Квартира…
€143,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продаётся квартира  общей площадью 68 м2, расположен на 9-ом этаже  с лифтом.  Квартира  …
€125,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 9/4
2+1+2 apartment for sale with veranda and 2 parking spaces on Riza Cerova street. - 4th resi…
€250,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 8
Продаётся квартира  общей площадью 93 м2, расположен на 8-ом этаже нового здания с лифтом. …
€115,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 9
Продаётся квартира  общей площадью 107 м2, расположен на 9-ом этаже нового здания с лифтом. …
€115,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Предлагаем вам купить недвижимость в Албании, город Тирана. Новый бульвар (new blvd). Компле…
€59,800
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Тирана, Албания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Тирана, Албания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 4
Продаётся квартира  общей площадью 125 м2, расположена на 4-ом этаже.   Квартира  организов…
€230,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
Продаётся квартира общей площадью 62 м2, расположена на 3-ом этаже с лифтом.   В квартире …
€98,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3
Продаётся квартира общей площадью 110 м2, расположена на 3-ом этаже с лифтом.   В квартире…
€137,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 4
Продаётся квартира общей площадью 118 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом.   В квартире…
€119,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
Продаётся квартира общей площадью 68 м2, расположена на 3-ом этаже с лифтом.   В квартире …
€81,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6
Продаётся квартира общей площадью 74 м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом.   В квартире …
€88,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 6/8
Продаётся квартира общей площадью 114 м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом.   В квартире…
€108,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/75
Продаётся квартира общей площадью 75 м2, расположена на 2-ом этаже.   В квартире организов…
€155,000
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4
Продаётся квартира общей площадью 77 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом.   В квартире …
€155,000
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Billion G&G group real estate
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Коттедж с Онлайн-показ в Golem, Албания
Коттедж с Онлайн-показ
Golem, Албания
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вам купить дом в Албании, город Дуррес, район Golem. Вила 371 м2. Новый жилок ком…
€469,200
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана (область), Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана (область), Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 9/10
Продаётся квартира общей площадью 68 м2, расположена на 9-ом этаже с лифтом.   В квартире …
€125,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский

Типы недвижимости в Central Albania

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Параметры недвижимости в Central Albania, Албания

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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