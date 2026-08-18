Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Farke
  4. Жилая

Жилье в Farke, Албания

;
квартиры
76
дома
106
182 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Farke e Madhe, Албания
Вилла 4 комнаты
Farke e Madhe, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 347 м²
Этаж 3/3
Роскошные виллы на озере Роллинг-Хиллз, где благодать принадлежит.Эта вилла, предназначенная…
$1,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 7 комнат в Тирана, Албания
Квартира 7 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 2/10
Это продажа коммерческой среды, подходящей для офисов или клиник. Он представляет собой семь…
$692,774
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 3 комнаты в Lunder, Албания
Квартира 3 комнаты
Lunder, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/5
Apartment for Sale, near TEG with Private Yard Modern apartment for sale, just a few meters …
$259,122
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 5 комнат в Farke e Vogel, Албания
Вилла 5 комнат
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
ВИЛЛА ПРОДАВАЕТСЯ В ФАРКА-ЛАКЕ Недвижимость находится в одной из новейших резиденций недалек…
$635,391
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 3
? Сухое озеро, ТиранаБлизость и близость к природе!Наслаждайтесь лучшим из обоих миров с лег…
$483,809
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
1+1 Apartment for sale at the Kodra e Diellit 1 Residence Extension, on the first floor of a…
$121,393
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 4 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
Расположенная в одном из самых престижных новых жилых районов рядом с озером Фарка, эта элег…
$646,114
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Вилла 5 комнат в Farke e Vogel, Албания
Вилла 5 комнат
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Smart Hills - современный жилой комплекс, расположенный к западу от озера Фарка, в районе, и…
$456,996
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 3 комнаты в Lunder, Албания
Вилла 3 комнаты
Lunder, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Этаж -1/1
Villa with Swimming Pool for Sale in Flowers Hill Residence! The villa has a construction ar…
$798,266
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 2 комнаты в Lunder, Албания
Квартира 2 комнаты
Lunder, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$184,956
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Вилла 4 комнаты в Mjull Bathore, Албания
Вилла 4 комнаты
Mjull Bathore, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 343 м²
Этаж 3/3
Located in the tranquil and highly sought-after area of Mjull-Bathore, Tirana, Zona Monclair…
$873,531
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Вилла 5 комнат в Farke e Vogel, Албания
Вилла 5 комнат
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Smart Hills - современный жилой комплекс, расположенный к западу от озера Фарка, в районе, и…
$547,897
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
1+1 apartment at Kodra e Diellit Residence for sale! The apartment is located in the new Ko…
$161,894
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Вилла в Farke e Vogel, Албания
Вилла
Farke e Vogel, Албания
Площадь 181 м²
В роскошном комплексе на берегу озера Тираны предлагаются к продаже виллы и апартаменты с па…
$645,010
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lux Albania Home
Языки общения
English, Русский, Italiano
Студия 2 комнаты в Тирана, Албания
Студия 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Дуплекс 2 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Duplex 2+1+2 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 167.02m2, …
$273,706
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 2 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Квартира 2 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
SMART HILLS – современный жилой комплекс, расположенный к западу от озера Фарка, в районе, и…
$168,140
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 3 комнаты в Lunder, Албания
Вилла 3 комнаты
Lunder, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Этаж 1/3
Villa for sale in the "Picadilly Residence" near Teg! The villa is organized in: *first floo…
$564,884
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Вилла 4 комнаты в Farke e Madhe, Албания
Вилла 4 комнаты
Farke e Madhe, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 3
Луксо-рок для продажи Rolling Hills LakeВ одной из самых эксклюзивных и безопасных резиденци…
$801,277
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Вилла 4 комнаты в Lunder, Албания
Вилла 4 комнаты
Lunder, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 2/2
Резиденция «Цветок» задумана с помощью современного визуального проекта, организованного на …
$857,873
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Пентхаус 6 комнат в Тирана, Албания
Пентхаус 6 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Этаж 7/7
Эксклюзивная квартира на продажу на верхнем этаже с панорамным видом на Тирану! Квартира рас…
$477,718
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Вилла 3 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 3 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Individual villas for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 384.88m2, of whi…
$492,672
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Вилла в Farke e Vogel, Албания
Вилла
Farke e Vogel, Албания
В роскошном комплексе на берегу озера Тираны предлагаются к продаже виллы и апартаменты с па…
$1,22 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lux Albania Home
Языки общения
English, Русский, Italiano
Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 8/8
Duplex/Penthouse in Kodra e Diellit for sale! In Kodra e Diellit, with an unobstructed view…
$407,648
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира в Farke e Vogel, Албания
Квартира
Farke e Vogel, Албания
Количество этажей 3
Комплекс площадью 300 000 м², с более чем 700 жилыми помещениями и ожидаемым количеством жит…
$354,638
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lux Albania Home
Языки общения
English, Русский, Italiano
Вилла 3 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 3 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 385 m2, of which…
$606,330
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Вилла 3 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 3 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 245.18 m2, of which 169.6 m2…
$485,294
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Дуплекс 4 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Этаж 3/4
Duplex 3+1+3 in Kodra e Diellit Residence for sale! The duplex is located in one of the new…
$430,942
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 4 комнаты в Lunder, Албания
Квартира 4 комнаты
Lunder, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$359,545
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 3 комнаты в Lunder, Албания
Квартира 3 комнаты
Lunder, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$346,501
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch

Параметры недвижимости в Farke, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти