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Жильё в Farke, Албания

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Farke, Албания
Квартира 1 спальня
Farke, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4
Жилой блок "Kodra e Diellit" расположен посреди зелени, чистого воздуха и спокойствия, одног…
€86,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Farke, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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