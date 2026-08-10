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Жилье в Дурресе, Албания

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квартиры
1073
дома
254
1 327 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/8
Квартира расположена в районе Шкемби и Кавахас, на 2-м этаже нового, ухоженного здания, расп…
$163,688
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Century 21 Eon
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Студия в Дуррес, Албания
Студия
Дуррес, Албания
Площадь 56 м²
Этаж 15/25
Студия с видом на море на первой линии в районе Шкемби и Кавахес!На продажу предлагается све…
$77,848
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/8
Продается квартира в районе пляжа Rrota e Kuqe, Дуррес, подходит для небольших семей и отде…
$144,487
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Квартира 4 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 4/8
Квартира расположена на 4 этаже здания с лифтом в районе Центра Дурреса возле Порт-стрит. Он…
$393,076
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AFS Real Estate Management
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Будь я проклят!Комплекс Turquoise Marina расположен в районе залива Лалези, который является…
$339,022
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Investment Realty Group
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2
Квартира расположена на втором этаже над землей существующего здания без лифта в районе 16 в…
$123,386
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AFS Real Estate Management
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 2/2
Квартира-студия расположена на втором этаже без лифта в Вольге. Он имеет площадь 19,5 м2 и о…
$68,035
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AFS Real Estate Management
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
Очень хорошая возможность для проживания или инвестиций в одном из самых востребованных приб…
$77,179
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Future Home Invest
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Дом 6 комнат в Дуррес, Албания
Дом 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 1/3
Вилла расположена в Arapaj в Дурресе. Недвижимость имеет площадь земли 300 м2 и площадь здан…
$253,122
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AFS Real Estate Management
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
Квартира на 1-м этаже, рядом с холмом Оливия на площади Каваджа. Квартира обставлена удобным…
$74,954
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AFS Real Estate Management
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Ja versioni në anglisht, i përshtatur për një njoftim profesional:🏡 Для продажи - 2 + 1 Апар…
$196,538
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REMIX REAL ESTATE
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Дом 3 комнаты в Дуррес, Албания
Дом 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Легальный недостроенный дом с отличным инвестиционным потенциалом в Дурресе Продаётся нед…
$115,611
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3
Квартира 1+1+Хранилище для продажи в районе Шкемби Каваджес, ГолемИнформация о собственности…
$90,894
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Future Home Invest
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Пентхаус 1 комната в Дуррес, Албания
Пентхаус 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 9/9
🏡 Для продажи - СПАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНТУЗ - Бывший политический дистрикт, ДюрреРасположенный в од…
$213,880
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла 2 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 3
🏡 2-история VILLA + ATTIC FOR SALE | HEKURUDHA BEACH, DURRËS 🌊📍 Расположение: Hekurudha Beac…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Этаж 3/3
Элитные ивы с бирюзовой пристанью Privateshia, Hamallaj Bay of LalzВ самом сердце Бирюзовой …
$882,149
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Investment Realty Group
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/9
Квартира расположена на 6-м этаже нового здания в районе пляжа Илирия. Он имеет в общей слож…
$105,173
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AFS Real Estate Management
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Дом 10 комнат в Дуррес, Албания
Дом 10 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла расположена в районе Плаж, недалеко от комплекса Точак, Дуррес. Он имеет 264…
$335,194
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Пентхаус 1 комната в Дуррес, Албания
Пентхаус 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 9/9
🏡 Ошеломляющий пентхаус для продажи - бывший полицейский дистриктРасположенный в одном из са…
$213,106
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REMIX REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 3/3
Премиальная квартира с Верандой. Бирюзовый залив Марина Лалзи!Найдите новую жизнь на берегу …
$317,831
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Investment Realty Group
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9
🏠 Для продажи - 1 + 1 Апартамент рядом с отелем VIVAS, DURRËS 🌊📍 Расположение: Te Vivas, Dur…
$86,708
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REMIX REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
🏡 Сдается в аренду великолепная квартира 2+1 в тихом и зеленом жилом комплексе! В доме с отл…
$750
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REMIX REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Квартира 1+1 для Продажа в Marina Turquoise!В одном из самых эксклюзивных прибрежных проекто…
$232,934
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7
Квартира расположена на седьмом этаже здания в районе пляжа, в Илирии. Он имеет сертифициров…
$82,065
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AFS Real Estate Management
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/5
Квартира 2+1 на продажу площадью 84 м2, расположенная на первом жилом этаже, в одном из самы…
$116,731
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AFS Real Estate Management
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Индивидуальные виллы в Бирюзовой пристани для продажи!В одной из самых эксклюзивных прибрежн…
$599,631
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Investment Realty Group
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/9
$80,539
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Lux Albania Home
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Квартира 6 комнат в Дуррес, Албания
Квартира 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1
Двухуровневая квартира с отдельным входом на 1 и 2 этажах в центре Дурреса возле центральной…
$373,519
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 496 м²
Количество этажей 2
For sale: 2-story villa in one of the quietest and greenest areas known as "Vila e Zogut". T…
$290,920
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 4
На продажу предлагается современная и хорошо организованная квартира, расположенная в одном …
$209,181
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AFS Real Estate Management
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Параметры недвижимости в Дурресе, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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