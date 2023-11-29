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Жильё в Дуррес, Албания

квартиры
48
дома
6
51 объект найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2
€75,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 5
€55,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7
€150,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 10
€70,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
Продается квартира общей площадью 84,7 м², расположенная на 2 этаже дома с лифтом. В кварти…
€79,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с видом на море, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 8
Продается квартира с видом на море общей площадью 54 м², расположенная на 8 этаже дома с лиф…
€47,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 7
€84,000
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Дом 1 спальня с c ремонтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом 1 спальня с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
€90,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 9
Аппартаменты на продажу. 99 метров квадратных 9 этаж с лифтом В обустроенном, ухоженным д…
€74,500
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 8
Апартаменты на продажу 63 м2 8 Этаж с лифтом Локация: отель Florida, пляж С мебелью
€57,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 8
Апартаменты на продажу 110 м2 8 Этаж с лифтом Локация: отель Adriatic, Пляж Продается с м…
€104,000
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Продажа: Пентхаус 2+1+2 330м2 Пляж Дуррес Веранда 250м2 80м2 внутреннего пространства. …
€152,000
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Квартира 2 спальни с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1
✅️ Квартира ✅️Типология: 2+1. ✅️ Район 18 Дуррес ✅️1-й жилой этаж ✅️ С лифтом. ✅️Площад…
€70,000
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Квартира 1 спальня с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 7
  Эксклюзив Квартира 1+1 7 этаж с лифтом. Очень хорошая инвестиционная возможность. В…
€65,000
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Arapaj, Албания
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Номера в Апарт-отеле в центральной зоне района Пляж в новом доме, с ремонтом, мебелью и быто…
€66,000
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Arapaj, Албания
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 10
Двухъярусная картира Студия с шикарной террасой и видом на море. Новый дом Бруччи, на 10 эта…
€80,000
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CACTUS | Real Estate
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Shkallnur, Албания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Shkallnur, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
Этаж 9
Пентхаус 2+1 с видом на море в районе Шкемби Кавая. Общая площадь 235 м.кв - 115 жилая и 120…
€185,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 3 спальни с мебелью, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 3 спальни с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 6
€98,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ в Shkallnur, Албания
Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ
Shkallnur, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая, Дуррес. 61 м.кв на 3 этаже с лифтом. Готовы организов…
€45,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ в Shkallnur, Албания
Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ
Shkallnur, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая, Дуррес. 47 м.кв по сертификату, на 3 этаже с лифтом. …
€40,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка в Arapaj, Албания
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€50,120
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка в Arapaj, Албания
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€47,740
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка в Arapaj, Албания
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€51,600
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка в Arapaj, Албания
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€66,010
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка в Arapaj, Албания
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€66,010
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка в Arapaj, Албания
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€53,200
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка в Arapaj, Албания
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2
Апартаменты в Апарт-отеле - готовый вариант для жизни или бизнеса. Ресепшн, клининг, инте…
€50,120
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Дом с Онлайн-показ в Qerret, Албания
Дом с Онлайн-показ
Qerret, Албания
Площадь 82 м²
Готовы организовать онлайн показ и оформление документов.
€70,000
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Arapaj, Албания
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Arapaj, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
Студия с отдельной спальней в районе Пляж. 2 этаж с лифтом и балконом. Общая площадь 44.9 м.…
€47,000
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 6
Apartment for sale with a total area of 120 m2, located on the 6th floor with an elevator. …
€80,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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