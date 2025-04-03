Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Камза
  4. Жилая

Жильё в Камза, Албания

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Камза, Албания
Квартира 2 комнаты
Камза, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4
✅ Цена: 700 евро/м2 - 52 640 евро✅ Расположение: улица «Skenderbeu», Камез✅ Общая площадь: 7…
$56,989
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Квартира 3 комнаты в Камза, Албания
Квартира 3 комнаты
Камза, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 6
✅ Цена: 700 евро/м2 - 82 908 евро✅ Расположение: «Azem Galica St., Kamez»✅ Общая площадь: 11…
$89,757
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Квартира 1 комната в Камза, Албания
Квартира 1 комната
Камза, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 5
UniversicityështëkonceptuarmbinJeide -Krijimiinjëvendirelaksibrendanjëmetropolitëzhurmshëm.p…
$79,964
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Квартира 3 комнаты в Камза, Албания
Квартира 3 комнаты
Камза, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 6
✅ Цена: 730 евро/м2 - 81 599 евро✅ Расположение: Kamez, Tirana✅ Общая площадь: 111,78м2✅ Чис…
$88,340
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Квартира 3 комнаты в Камза, Албания
Квартира 3 комнаты
Камза, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 6
✅ Çmimi: 700 евро/м2 - 82 908 евро ✅ Vendndodhja: Rr. "Azem Galica", Kamez✅ Всего: 118,44m2✅…
$89,757
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Камза, Албания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов