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Жилье в Химаре, Албания

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квартиры
212
дома
44
256 объектов найдено
Квартира 1 комната в Химара, Албания
Квартира 1 комната
Химара, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира находится в одной из резиденций Trend в соответствии с европейскими чартерами, во д…
$498,864
НДС
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Wave Estates
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Квартира 2 комнаты в Химара, Албания
Квартира 2 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Квартира находится в одном из резиденций Trend в соответствии с европейскими чартерами, во д…
$619,112
НДС
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Wave Estates
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Квартира 1 комната в Химара, Албания
Квартира 1 комната
Химара, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Квартира находится в одной из резиденций Trend в соответствии с европейскими чартерами, во д…
$442,717
НДС
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Wave Estates
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 комнаты в Palase, Албания
Квартира 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
🏡 1+1 Договор купли-продажи в новейшей редакции «Дворец Солнца».💰 Цена: €2 800 / м2📐 Данные …
$3,231
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DES Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Dhermi, Албания
Квартира 2 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/3
Недвижимость с премиальным расположением в Дримаде, Дхерми, всего в 80 метрах от моря, идеал…
$322,815
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Century 21 Oksford
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Квартира 3 комнаты в Palase, Албания
Квартира 3 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2
🏡 2+1+2 ПРОДАЖА В НОВЫХ РЕСИДЕНЦИЯХ «Дворец Солнца»💰 Цена: €2 800 / м2📐 Данные по договору• …
$3,231
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DES Real Estate
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TekceTekce
Дом в Vunoi, Албания
Дом
Vunoi, Албания
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Antique house in Vuno for sale! The village of Vuno is built in the shape of an amphitheate…
$347,219
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Investment Realty Group
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Квартира 2 комнаты в Palase, Албания
Квартира 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Зеленое побережье, расположенное на белом берегу Паласы, предназначено для естественного сое…
$330,593
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Откройте для себя сущность роскошной жизни в Дхерми!Расположенный в потрясающих холмах Дхерм…
$392,996
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Dhermi, Албания
Квартира 3 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Квартира типологии 2+1+ Парковочное место на продажу в резиденции «Зеленое побережье». Он им…
$759,125
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Квартира 2 комнаты в Drimadhe, Албания
Квартира 2 комнаты
Drimadhe, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Сан-Николас, Паласа, сегодня является одной из жемчужин Ривьеры, привлекая туристов, инвесто…
$310,917
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Химара, Албания
Квартира 3 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/2
In one of the main destinations of the Albanian Riviera, we offer for sale a super furnished…
$1,17 млн
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Квартира 1 комната в Drimadhe, Албания
Квартира 1 комната
Drimadhe, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
Продается студия на берегу моря в жилом комплексе Sun Palase в Влёре, на юге Албании. Ощутит…
$187,016
НДС
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Albania Property Group
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Расположенный на потрясающих холмах Дхерми, с завораживающим видом на Ионическое море, этот …
$480,525
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Квартира 2 комнаты в Химара, Албания
Квартира 2 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/5
Apartment 1+1 with veranda in Green Coast 2, Palasë (Dhërmi) Typology: 1 bedroom + living r…
$454,236
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Квартира в Palase, Албания
Квартира
Palase, Албания
Площадь 60 м²
Квартира 1+1 с верандой и частным входом в «Санторини 2 Резиденция», в Дерми. Эта квартира …
$211,231
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Квартира 2 комнаты в Химара, Албания
Квартира 2 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Зеленое побережье, расположенное на белом берегу Паласы, предназначено для естественного сое…
$446,221
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Квартира 2 комнаты в Palase, Албания
Квартира 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Зеленое побережье, расположенное на белом берегу Паласы, предназначено для естественного сое…
$486,124
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Квартира 2 комнаты в Palase, Албания
Квартира 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Apartment 2+1 with Veranda in Drimadhes – Village Square! In one of the most unique complex…
$325,794
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Квартира 3 комнаты в Dhermi, Албания
Квартира 3 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
В одной из самых эксклюзивных резиденций Албанской Ривьеры на продажу предлагается элегантна…
$739,325
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
In the most sought-after coastal complex Square Village 2, we offer for sale a 1+1 apartment…
$202,077
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/4
A new apartment under construction is offered for sale, Green Coast (Palasë) — typology 1+1,…
$502,121
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Инвестиционная недвижимость в Албании - Новые роскошные апартаменты на продажу в Паласе, Влё…
$277,326
НДС
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Albania Property Group
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Квартира 1 комната в Palase, Албания
Квартира 1 комната
Palase, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Apartment 1+1 in Drimadhes – Village Square! In one of the most unique complexes in the Dri…
$264,451
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Дуплекс 2 комнаты в Palase, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
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Квартира 3 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Откройте для себя сущность роскошной жизни в Дхерми!Расположенный на потрясающих холмах Дхер…
$435,920
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Квартира 3 комнаты в Drimadhe, Албания
Квартира 3 комнаты
Drimadhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Возвышаясь над кристально чистыми водами Ионического моря, где горы встречаются с бесконечны…
$386,600
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Вилла 4 комнаты в Dhermi, Албания
Вилла 4 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 319 м²
В самом сердце деревни Фоли, Джала, один из самых престижных и требовательных курортов Албан…
$1,26 млн
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Квартира 2 комнаты в Palase, Албания
Квартира 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Зеленое побережье, расположенное на белом берегу Паласы, предназначено для естественного сое…
$438,371
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Квартира 1 комната в Palase, Албания
Квартира 1 комната
Palase, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/4
Apartment 1+1 with Veranda in Drimadhes – Village Square! In one of the most unique complex…
$368,662
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