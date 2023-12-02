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Жильё в Химара, Албания
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Dhermi, Албания
4
2
185 м²
Дерми, продается дуплекс, площадью застройки 185 м2. Вилла состоит из: гостиной, кухни, 2 с…
€375,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Химара, Албания
2
1
112 м²
2/6
2+1 apartment for sale in Himare. It is located on the 2nd floor of a building with an eleva…
€140,000
в месяц
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Квартира 3 спальни
Dhermi, Албания
6
2
270 м²
1/1
Super apartment for sale in Dhermi. One of the most preferred areas in the southern area, …
€550,000
в месяц
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Студия 1 спальня
Dhermi, Албания
1
1
22 м²
4
Студия на продажу в Санторини Резиденс с площадью 22,48 на 0 этаже, рядом с зимним и летним …
€59,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Химара, Албания
1
1
55 м²
2/4
Drimadhes, apartment for sale with sea view Unit with balcony, 55 meters 2, 132 thousa…
€132,000
в месяц
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Квартира
Химара, Албания
37 м²
3
Студии на продажу в Химаре, недалеко от моря. Студия имеет площадь 30,6 м2 и 37,8 м2 нового …
€45,900
в месяц
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Dhermi, Албания
3
1
113 м²
2/5
2+1 apartment for sale in Santorini Residence with an area of 113 m2, located on the second …
€271,200
в месяц
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Квартира
Dhermi, Албания
117 м²
2
Квартира 3 + 1 + 2 в Санторини Резиденс в Дерми! Курортный отель Drymades Village расположен…
€269,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Palase, Албания
2
2
455 м²
1
Мы продаем квартиру 2 + 1 + 2 в Green Coast Resort. Квартира расположена на первом этаже 2-э…
€345,000
в месяц
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Квартира 1 спальня
Dhermi, Албания
1
1
86 м²
1
Курортный отель Drymades Village расположен на пляже Дримадес. Он состоит из серии террасных…
€240,800
в месяц
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