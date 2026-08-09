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Жилье в Тиране, Албания

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Тирана
450
Farke
180
Dajt
6
688 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 5/6
Квартира 2+1 на продажу – квартира Мыслым Шири 2+1 на продажу в начале улицы Мыслым Шири.Под…
$357,381
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
Квартира 1+1+1 Рядом с Рэдиссоном.В одном из самых элитных и тихих районов Тираны, недалеко …
$231,150
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Вилла 8 комнат в Тирана, Албания
Вилла 8 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
🏡 Индивидуальные 3-этажные виллы с обильными дворами в Тиране на продажу!Этот 3-этажный особ…
$1,04 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 13
Квартира представляет собой блок 1+1, расположенный в недавно построенном жилом здании на бы…
$155,112
НДС
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 4/7
• Квартира расположена на 4-м этаже нового объекта, рядом с Rezidences Sun Hill. Недвижимост…
$287,639
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 8/9
Квартира 2+1+2+ Пост Парковка на продажу, резиденция Мара!Резиденция Мары расположена в Ибра…
$282,518
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Мы продаем квартиру 1+1 на улице Бардхок Биба, после площади Скендер Мэй.Квартира расположен…
$249,967
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Квартира 4 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/12
Мы предлагаем адекватные условия для офиса или проживания в центральной Тиране, в районе, ок…
$543,203
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 10/12
Он предлагается для продажи в апартаментах 1+1, расположенных рядом с резиденцией Magnet, в …
$155,829
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 10/12
На продажу предлагается квартира 2+1+2, расположенная рядом с резиденцией Magnet, в тихой и …
$259,715
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
• Они продают 2 + 1 квартиры в крестовом походе 21 декабря на 5-м этаже существующего объект…
$215,637
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
В одном из самых востребованных районов Тираны на продажу предлагается квартира 1+1 площадью…
$143,990
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 10/12
Он предлагается для продажи в апартаментах 1+1, расположенных рядом с резиденцией Magnet, в …
$150,057
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Вилла 3 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 3 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 527 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 527.15m2, of which 293.8m2 a…
$851,792
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 2/11
For sale 2+1 apartment at Mei's Garden Residence, Fusha e Aviacionit! The apartment has a r…
$190,430
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Квартира 2 комнаты в Mjull Bathore, Албания
Квартира 2 комнаты
Mjull Bathore, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
В одной из самых популярных резиденций в районе Мюлл-Батора, недалеко от ТЭГ и Фарки, задума…
$228,766
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Квартира 1 комната в Kashar, Албания
Квартира 1 комната
Kashar, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/9
Apartment for rent at "Tirana Entry". The apartment has a Gross Area of 68.4 m2. It is org…
$103,566
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 11/22
Apartment 3+1 for sale in construction phase
$391,575
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 12/12
Для ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТА 1+1 НА РЕЗИДЕНЦИИ "Тиранская Золотая Парк 3"!! Продается квартира 1+…
$188,264
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Century 21 Oksford
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Этаж 3/8
In one of the best areas of Tirana, on Wilson Square, behind the Albanian Post branch, a res…
$757,060
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Вилла 11 комнат в Тирана, Албания
Вилла 11 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 11
Количество спален 11
Площадь 393 м²
Вилла продается в районе Париж Комун, рядом с комплексом KlKA 2.Страница строительства: 490,…
$777,805
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Вилла 5 комнат в Farke e Vogel, Албания
Вилла 5 комнат
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Smart Hills - современный жилой комплекс, расположенный к западу от озера Фарка, в районе, и…
$547,897
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Квартира 4 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
United Towers Tirana - современный жилой и многофункциональный комплекс, расположенный в одн…
$399,302
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/27
Eagle Square строит новый уровень жизни и инвестирует в ТирануИгл-сквер Здание - это совреме…
$183,149
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Квартира 6 комнат в Тирана, Албания
Квартира 6 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 168 м²
Этаж 4/5
The duplex is located in one of the most sought-after Existing Buildings in the area, Moskat…
$489,178
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana, between tranquility a…
$237,125
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 6/7
The Paskuqan area is one of the areas that has undergone rapid development in Tirana. Very c…
$96,023
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 9/10
Квартира является частью нового здания, в настоящее время на завершающем этапе работ, сданно…
$213,209
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 3
? Сухое озеро, ТиранаБлизость и близость к природе!Наслаждайтесь лучшим из обоих миров с лег…
$483,809
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Новая квартира 2+1 на продажу в одном из лучших и самых востребованных районов столицы, всег…
$192,701
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