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Жильё в Тирана, Албания

квартиры
12
12 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 4
"Пенсильвания" с кеквоентом" получила заготовку "Студина" 99 м2, с сохранением 4-ого 4-ого 4…
€140,000
в месяц
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
Продаётся квартира  общей площадью 92 м2, расположена на 1-ом этаже.   Квартира  организо…
€130,000
в месяц
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Тирана, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 5
Продаётся квартира  общей площадью 110 м2, расположена на 5-ом этаже без лифта.  Квартира…
€105,000
в месяц
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с парковка в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с парковка
Тирана, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продаётся квартира  общей площадью 75 м2.  Квартира  организовано: - гостиная + кухня -…
€105,000
в месяц
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продаётся квартира  общей площадью 68 м2, расположен на 9-ом этаже  с лифтом.  Квартира  …
€125,000
в месяц
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
Продаётся квартира общей площадью 62 м2, расположена на 3-ом этаже с лифтом.   В квартире …
€98,000
в месяц
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с лифтом, с Онлайн-показ
Тирана, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
Продаётся квартира общей площадью 68 м2, расположена на 3-ом этаже с лифтом.   В квартире …
€81,000
в месяц
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/75
Продаётся квартира общей площадью 75 м2, расположена на 2-ом этаже.   В квартире организов…
€155,000
в месяц
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4
Продаётся квартира общей площадью 77 м2, расположена на 4-ом этаже с лифтом.   В квартире …
€155,000
в месяц
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 3
Продаётся квартира общей площадью  113.5 м2, расположена на 3-ом этаже с лифтом.   В кварт…
€145,000
в месяц
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4
Продаётся квартира общей площадью  85 м2, расположена на 4-ом этаже без лифта.   В квартир…
€90,000
в месяц
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Дуплекс 3 спальни в Lanabregas-Shtepeza, Албания
Дуплекс 3 спальни
Lanabregas-Shtepeza, Албания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Дуплекс / Пентхаус с фантастическим видом в Линце на продажу! Квартира расположена в эксклюз…
€450,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Тирана, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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