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Жилье в Саранде, Албания

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Саранда
91
100 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Gjashte, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/8
Расположенная в одном из самых желанных районов Саранде, эта красиво меблированная 2-комнатн…
$345,941
НДС
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 5/8
Однокомнатная квартира с видом на море на продажу в Саранда.Эта 1-комнатная квартира, распол…
$240,167
НДС
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Квартира 3 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 3 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/7
Откройте для себя эту красивую однокомнатную квартиру на продажу в Саранда, идеально располо…
$199,184
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Saranda Elite's Realty Group
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Квартира 3 комнаты в Gjashte, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 3/7
✅ Цена: 1550 Евро/М2✅ Расположение: 5-я улица, Саранде✅ Общая площадь: 104,1 м2✅ Площадь ква…
$190,124
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Квартира 3 комнаты в Gjashte, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 3/8
Квартира в элитном комплексе на первой линии, город Саранда.
$233,752
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Lux Albania Home
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Квартира 3 комнаты в Gjashte, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 7/7
Apartment for sale in Saranda, positioned in an accessible and favorable area. - Area: 103 m…
$244,589
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Вилла 5 комнат в Cuke, Албания
Вилла 5 комнат
Cuke, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла на продажу в небольшой туристической деревне в Саранда, АлбанияВилла находится в перво…
$1,02 млн
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 5/8
Однокомнатная квартира с видом на море на продажу в Саранда.Эта 1-комнатная квартира, распол…
$264,469
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Cuke, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Cuke, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Этаж 5/5
Местонахождение:Квартира расположена на Бутринт-стрит, одном из самых любимых районов турист…
$583,942
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Пентхаус 5 комнат в Саранда, Албания
Пентхаус 5 комнат
Саранда, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 392 м²
Этаж 6/6
Пентхаус Sky Beachfront в Саранде, 20 этажей над уровнем моряВ первую очередьВстаньте на кры…
$867,759
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Saranda Elite's Realty Group
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Квартира в Саранда, Албания
Квартира
Саранда, Албания
Площадь 90 м²
Этаж 7
Квартира расположена на 7-м этаже хорошо управляемого здания в Саранда.Квартира имеет площад…
$236,773
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Квартира 3 комнаты в Gjashte, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
✅ Цена: 187 000 евро✅ Расположение: За отелем «Бутринти», Саранде✅ Площадь: 105,5 м2✅ Ипотеч…
$215,763
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в Саранда, Албания
Квартира 5 комнат
Саранда, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 4/4
Здание с 3 квартирами в Саранда, в 200 м от моря с чистой площадью 190 м2. Две квартиры 1+1 …
$349,910
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Пентхаус 2 комнаты в Саранда, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 6/6
Жилой комплекс Urban Verde 13 квартир с 2 и 1 спальней! Расположен на улице Джанак Куми, в…
$184,242
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 6/8
Однокомнатная квартира с видом на море на продажу в Саранда.Эта 1-комнатная квартира, распол…
$264,585
НДС
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Квартира 2 комнаты в Gjashte, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/7
Apartament Buze Detit Ne Sarande! Apartamenti ndodhet ne nje objekt te sapo perfunduar me p…
$291,177
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Студия 2 комнаты в Gjashte, Албания
Студия 2 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/7
✅ Цена: 1600 Евро/М2✅ Расположение: 5-я улица, Саранде✅ Общая площадь: 44,4 м2✅ Площадь квар…
$83,706
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 5/8
Однокомнатная квартира с видом на море на продажу в Саранда.Эта 1-комнатная квартира, распол…
$241,996
НДС
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Квартира 3 комнаты в Gjashte, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 5/6
Двухкомнатная квартира на продажуМестонахождение:Квартира расположена на улице Скендербеу, о…
$237,462
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Квартира 3 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 3 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Оказион - Квартира 2+1 в Саранде!В одном из новейших и самых специальных проектов в Саранда,…
$154,532
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Квартира 2 комнаты в Cuke, Албания
Квартира 2 комнаты
Cuke, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Местонахождение:Квартира расположена на Бутринт-стрит, одном из самых любимых районов турист…
$231,333
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Квартира 1 комната в Саранда, Албания
Квартира 1 комната
Саранда, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 6
Modern Apartment for Sale - Excellent Investment Opportunity in Saranda A modern 48 m apart…
$120,729
НДС
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/8
Однокомнатная квартира с видом на море на продажу в Саранда.Эта 1-комнатная квартира, распол…
$161,186
НДС
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Квартира 2 комнаты в Cuke, Албания
Квартира 2 комнаты
Cuke, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 4/5
Местонахождение:Квартира расположена на Бутринт-стрит, одном из самых любимых районов турист…
$500,373
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Квартира в Gjashte, Албания
Квартира
Gjashte, Албания
Площадь 105 м²
In one of the most visited cities for summer tourism, a golden opportunity to invest in one …
$215,638
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Квартира 3 комнаты в Gjashte, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 5/7
✅ Цена: 1600 Евро/М2✅ Расположение: 5-я улица, Саранде✅ Общая площадь: 102,7 м2✅ Площадь ква…
$193,617
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Квартира 1 спальня в Саранда, Албания
Квартира 1 спальня
Саранда, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/6
Редкая квартира на верхнем этаже для продажи в Саранда, расположенная в очень удобном районе…
$188,126
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Квартира 3 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 3 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 5
Продаётся просторная светлая квартира 2+1 с видом на море в городе Саранда. Квартира располо…
$213,448
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Квартира 2 комнаты в Ксамил, Албания
Квартира 2 комнаты
Ксамил, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
1+1 apartment for sale in Ksamil Surface area 58.69m2 Organization: 1 living room, 1 bedroom…
$153,742
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Квартира 3 комнаты в Cuke, Албания
Квартира 3 комнаты
Cuke, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2
✅ Цена: 2850 евро/м2 (333 592 евро)✅ Расположение: Sarande, Vlore✅ Общая площадь: 117,05м2Кв…
$387,842
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Типы недвижимости в Саранде

квартиры
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Параметры недвижимости в Саранде, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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с бассейном
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