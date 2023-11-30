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Realting.com
Албания
Жилая
Саранда
Жильё в Саранда, Албания
Саранда
6
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10 объектов найдено
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Квартира
Саранда, Албания
60 м²
2
Продажа! Студия с видом на море в Саранде! Расположен в самом популярном районе Саранда, ряд…
€67,000
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Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
3
1
110 м²
9
Penthouse for sale 50 meters from the beach,2 bedrooms,2 sea view balconies,1 bathroom,livin…
€128,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Саранда, Албания
3
1
100 м²
5
Квартира 2+1 на 5 этаже в доме с лифтом. 100 м.кв, 2 балкона. Готовы организовать онлайн …
€130,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Саранда, Албания
4
1
99 м²
Квартира 3+1 в Саранде. 99 м.кв с видом на море. Готовы организовать онлайн показ и оформ…
€180,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 3 спальни
Саранда, Албания
5
2
285 м²
4/4
Penthouse for sale with a sea view in Sarande with an area of 285m2. It is organized in a sp…
€430,000
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Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
2
2
115 м²
5
2 + 1 квартира конвертируется в 3 студии В городе Саранда, очень близко к морю, на пятом эта…
€87,000
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Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
2
2
107 м²
2
APARTMENT FOR SALE 2+1+2 BALCONY WITH SEA VIEW, IN SARANDE. In Sarande, we sell apartment…
€112,400
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Квартира
Саранда, Албания
50 м²
5
Квартира 1 + 1 с видом на море для продажи на улице Гердж Аранити, Саранда. Квартира располо…
€95,000
1
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Квартира 1 спальня
Саранда, Албания
2
1
59 м²
S589 Квартира в & NBSP; Саранда & NBSP; продается.& NBSP; Квартира расположена в новом зд…
€106,000
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Квартира 1 спальня с Vid na more pyat minut do istoricheskogo centra goroda Budva
Саранда, Албания
2
1
74 м²
5
S542 Сказочная Саранда, которая привлекательна своей атмосферой непринужденности и рассла…
€79,000
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