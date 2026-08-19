Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Шенгини
  4. Жилая

Жилье в Шенгинях, Албания

;
квартиры
63
72 объекта найдено
Студия 1 комната в Лежа, Албания
Студия 1 комната
Лежа, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/9
Гарсони продается в AVRIL 22 Residence Ap 431 📍 этаж 3 📐 Интерфейс Neto: 43,89 м2 📐 Общий и…
$95,146
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Квартира 2 спальни в Лежа, Албания
Квартира 2 спальни
Лежа, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 000 м²
Этаж 1/15
ПРОДАЖА АПАРТАМЕНТОВ – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КУРОРТ НА ПЛЯЖЕ КУНЕС, ШЕНДЖИН 🌴 В одном из самых пер…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
🏡#ПРОДАЖА  Квартира у моря в #Шенджин | #Албания   Предлагается  квартира в курортн…
$99,646
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grinchenko Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
В продаже квартира 1+1 в городе Shengjin в 50 метрах от пляжа. В квартире балкон с видом на …
$104,143
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
В продаже квартира 1+1 с балконом в городе Shengjin. Находится в новом качественном доме на …
$105,003
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Fan, Албания
Квартира 2 комнаты
Fan, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/8
Продажа 1+1 Фурниш, Шенджин Квартира расположена на втором жилом этаже, с чистой площадью 59…
$131,794
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/9
Квартира 2+1 на продажу в AVRIL 22 Residence - Ap 141 📍 4-й этаж 📐 Чистая площадь: 73,77 м2…
$159,933
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Мы предлагаем квартиру на продажу в резиденции Prishtina Towers, современный проект Ilyonis …
$94,767
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
🏡#ПРОДАЖА  Квартира у моря в #Шенджин | #Албания   🏖🏙Предлагается стильная квартира…
$143,490
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grinchenko Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Fan, Албания
Квартира 2 комнаты
Fan, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 4/20
ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА 1+1 В SKYLINE RESIDENCE – 83,13 м² | 4-Й ЭТАЖ В одном из самых престиж…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Пентхаус 5 комнат в Fan, Албания
Пентхаус 5 комнат
Fan, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 253 м²
Этаж 7/7
Квартира расположена на седьмом жилом этаже, с чистой площадью 142,7 м2 и общей площадью 252…
$390,716
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 10/12
Квартира расположена на 10 этаже 12-этажного здания с лифтом в Шэньцзине. Недвижимость имеет…
$157,591
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Fan, Албания
Квартира 3 комнаты
Fan, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
🌊 КВАРТИРА С ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ — ШЕНДЖИН, ПЕРВАЯ ЛИНИЯ   📍Шенджин, север Албании …
$188,368
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grinchenko Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Квартира расположена на 3 этаже нового здания с лифтом, которое строится в Шэньцзине. Он име…
$99,229
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Gracen, Албания
Квартира 3 комнаты
Gracen, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
🌊 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОГРОМНАЯ КВАРТИРА В ШЕНДЖИНЕ — ОГРОМНАЯ ТЕРРАСА И ВИД НА МОРЕ   🏞📍Шендж…
$510,185
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grinchenko Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 5/7
Apartment 2+1 for sale in Shengjin, only 50 m from the sea! The apartment is located on the…
$180,530
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Пентхаус в Лежа, Албания
Пентхаус
Лежа, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Этаж 10/10
Пентхаус-апартмент 3+1 для продажи в ШенджинеКвартира расположена на десятом жилом этаже, с …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Студия 2 комнаты в Лежа, Албания
Студия 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Новый жилой комплекс — качество, которое чувствуется, и локация, в которую невозможно не влю…
$68,565
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 7/11
Квартира 1+1 в Кунь-Шанине на продажу!В районе Куне-Шан мы предлагаем квартиру 1+1 меблирова…
$114,428
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6
Квартира расположена на 6-м этаже нового здания с лифтом и 2-й линией к морю в Куне, Шэнджин…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 5/5
В продаже роскошные апартаменты 2+1 с балконом в городе Shengjin на последнем 5 этаже отеля …
$189,502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 5 комнат в Лежа, Албания
Пентхаус 5 комнат
Лежа, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 10/10
Пентхаус-апартмент 3+1 для продажи в Шенджине Квартира расположена на десятом жилом этаже, с…
$355,814
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Квартира 2 комнаты в Fan, Албания
Квартира 2 комнаты
Fan, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
🏡#ПРОДАЖА Квартиры 1+1 у моря в Шенджин |Албания 🏖Предлагается  квартира в курортном горо…
$123,095
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grinchenko Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 8/11
Двухкомнатная квартира расположена на 8-м этаже нового здания с лифтом и бесплатной открытой…
$99,546
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/8
Квартира расположена на втором жилом этаже, с чистой площадью 59,83 м2 и общей площадью 68,8…
$131,924
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 7/11
Apartment 1+1 in Kune-Shengjin for sale! In the Kune-Shengjin area, we offer a furnished 1+…
$115,306
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 11/12
Для продажи 1+1 на первой линии с видом на море Продается квартира 1+1, расположенная на пе…
$114,129
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 8/11
Квартира расположена на 8 этаже с лифтом в новом 11-этажном здании, построенном в 2024 году.…
$103,693
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В продаже квартира 2+1 в городе Шенджин на первой линии. В квартире есть балкон и вид на мор…
$266,097
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Лежа, Албания
Квартира 2 спальни
Лежа, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 7/7
Продажа 2+1 с видом на море, Шенджин120 500 €Квартира расположена на 7-м жилом этажеЧистая п…
$140,247
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Realting.com
Перейти