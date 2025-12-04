  1. Realting.com
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Sakhu, Tajlandia
od
$60,482
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 21–32 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Gotowy apartamentowiec w pobliżu odosobnionej plaży Na północy wyspy, niedaleko odosobnionej i jednej z najpiękniejszych plaż na Phuket, Nai Yang, zbudowano apartamentowiec, w którym znajdują się nowe, w pełni wyposażone apartamenty. Siedmiopiętrowy apartamentowiec oferuje jednostki o powi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
20.5 – 32.4
63,480
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$618,838
Wyjątkowo zaprojektowany boutique butikowy condominium położony w prestiżowej dzielnicy Layan, w pobliżu słynnego kompleksu Laguna Phuket i malowniczej plaży Bangtao. Projekt uosabia najlepsze życie na wybrzeżu, oferując swoim mieszkańcom spokojne schronienie, gdzie współczesny design i natu…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,28M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowa oferta inwestycyjna! Apartamenty i penthouse'y wyposażone są we wszystkie meble niezbędne do komfortowego pobytu! Plan ratalny! Apartament z prywatnym basenem i pięknym widokiem na jezioro Laguna i plażę Bang Tao. Angsana Oceanview Residences, apartament w niskiej zabudowie we wsp…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$236,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$606,317
Kompleks apartamentów obejmuje 263 apartamenty od 38 m2 do 138 m2. Na terytorium kompleksu znajduje się:profesjonalny kompleks sportowy Dynamiczny ze stowarzyszeniem Reebokdrugi oddział słynnej restauracji Phuket - Mirageklub zabaw dla dzieci - terytorium dla gier i rozwoju dzieckawielofunkc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Maestro by Harmony
Zespół mieszkaniowy Maestro by Harmony
Zespół mieszkaniowy Maestro by Harmony
Zespół mieszkaniowy Maestro by Harmony
Zespół mieszkaniowy Maestro by Harmony
Zespół mieszkaniowy Maestro by Harmony
Choeng Thale, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 271–503 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Maestro by Harmony to idealny wybór dla rodzin z dziećmi i inwestorów. Projekt nadaje się zarówno na długoterminowe inwestycje, jak i krótkoterminowy wynajem ze względu na popularność okolicy Layan wśród turystów.Lokalizacja: Znajduje się w…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
271.2 – 503.2
663,044 – 1,02M
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$171,271
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy luksusowy projekt pod kontrolą Radisson w odległości spaceru od Bang Tao Beach Nowy projekt znajduje się na Bang of Tao, obok malowniczego obszaru Laguny. Tutaj luksusowe 5-gwiazdkowe hotele są otoczone bujnymi zielonymi polami dla golfa i stylowych klubów jachtowych. Z linią brzegową…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with private swimming pools and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$775,093
Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić naszą koncepcję projektowania, połączenie nowoczesnego stylu z unikalną tropikalną biofiliczną architekturą Phuket. Ostrożnie projektujemy bezproblemowe połączenia pomiędzy przestrzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, z elementami luksusu, spokoju, natury …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$860,964
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody krajobrazowe, miejsca parkingowe.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaSzafyKuchniaLokalizacja i pobliska infrastruktura Layan Beach - 15 minutBang Tao Beach - 15 minutSurin Beach - 20 minutNai Thon Beach - 22 minutyPark wodny - 7 minutPole g…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,48M
Oferujemy ekskluzywne wille z malowniczym widokiem na wybrzeże, wewnętrzne podwórka, duże baseny i jacuzzi.Rezydencja oferuje bezpieczeństwo wokół zegara i jest częścią dużego kompleksu z centrów handlowych, pola golfowego, barów i restauracji.Cechy mieszkania Każdy dom zawiera 3 lub 5 sypia…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Title Heritage Bangtao
Zespół mieszkaniowy The Title Heritage Bangtao
Zespół mieszkaniowy The Title Heritage Bangtao
Zespół mieszkaniowy The Title Heritage Bangtao
Zespół mieszkaniowy The Title Heritage Bangtao
Zespół mieszkaniowy The Title Heritage Bangtao
Choeng Thale, Tajlandia
od
$145,936
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 32–185 m²
22 obiekty nieruchomości 22
Darmowe bilety do Phuket! *Dla kogo?Idealny do odsprzedaży w późniejszych etapach, wynajem lub mieszka na wyspie. Popyt na wynajem tutaj jest ogromny, a płynność nieruchomości i popytu przekracza podaż przez wiele lat i nadal rośnie.O lokalizacji:Lokalizacja kompleksu jest unikalna - w samym…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0 – 64.0
147,883 – 334,969
Mieszkanie 2 pokoi
66.0 – 145.0
323,328 – 780,500
Mieszkanie 3 pokoi
122.0 – 185.0
601,357 – 995,811
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Choeng Thale, Tajlandia
od
$184,415
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 37–75 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Layan Green Park został zaprojektowany specjalnie dla rodzin z dziećmi. I w celu opieki nad Phuketem, w budowie i NBSP; Z plaży Layan, północnej części plaży Bang Tao. Lyan — To jest malownicze plaża z białym piaskiem i NBSP; Taki odsetek i NBSP; Projekt spełnia wymagania Międzynarodowego i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.8
406,945
Kawalerka
36.7
209,505
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$672,247
Oferujemy przestronne tropikalne wille z panoramicznym widokiem na morze, duże tarasy, baseny.Deweloper zdobył nagrodę "Best Pool Villa Boutique Design Phuket" w Dot Property Thailand Awards za ten projekt.Wyposażenie i wyposażenie w domu Okna z aluminiumUrządzenia kuchenne (kaptur, lodówka,…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Choeng Thale, Tajlandia
od
$169,867
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Nadzwyczajny rozwój w obszarze Bang Tao - nowy projekt apartamentowy klasy premierowej, położony w pobliżu Layan Beach w jednej z elitarnych dzielnic wyspiarskich.Inspirowane tropikami i tętniącym życiem lokalnym smakiem, byliśmy w stanie stworzyć projekt, który przejawia symbiozę człowieka,…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,97M
Nowoczesny kompleks mieszkalny składa się z 17 willi, ścieżek dla pieszych, centrum fitness, kawiarni i miejsca na imprezy. W trakcie budowy wykorzystywane są materiały najwyższej jakości. Ważną zaletą jest możliwość dostosowania układu domu do preferencji właściciela.Dodatkowe możliwości Sa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,48M
Kompleks składa się z 18 nowoczesnych luksusowych willi. Projekt obejmuje dwupiętrowe domy z 3-5 sypialniami.Cechy:tarasbasenparkingwindaodkryty salonLokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 7 minutRobinson Lifestyle Thalang - 15 minutPhuket International Airport - 10 minut
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Laguna Seaside Residences
Zespół mieszkaniowy Laguna Seaside Residences
Zespół mieszkaniowy Laguna Seaside Residences
Zespół mieszkaniowy Laguna Seaside Residences
Zespół mieszkaniowy Laguna Seaside Residences
Zespół mieszkaniowy Laguna Seaside Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$766,930
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 99–131 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla wymagających osób, które cenią sobie wygodę, luksus i korzyści inwestycyjne. Idealny zarówno na stałe miejsce zamieszkania, jak i dochodowe inwestycje w wynajem.O lokalizacji: Laguna Seaside Residences znajduje się w pres…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
99.0
846,726 – 1,13M
Mieszkanie 3 pokoi
131.0
940,169 – 1,13M
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tajlandia
od
$3,92M
Oferujemy wille w stylu tropikalnym z basenem i widokiem na morze.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Marina - 5 minutPole golfowe - 15 minutPhuket International Airport - 25 minutOszałamiające tropikalne zachody słońca, spektakularny krajobraz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Zespół mieszkaniowy Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Zespół mieszkaniowy Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Zespół mieszkaniowy Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Zespół mieszkaniowy Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Zespół mieszkaniowy Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,46M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 417 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo jest to przeznaczone: Idealny dla tych, którzy szukają luksusowego domu na plaży z wysokim poziomem komfortu i dostępem do udogodnień premium. Ten projekt jest idealny dla wymagających nabywców, którzy cenią sobie naturalne piękno i dogodną …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Willa
417.0
3,05M – 3,07M
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Laya Wanda Vista Resort
Zespół mieszkaniowy Laya Wanda Vista Resort
Zespół mieszkaniowy Laya Wanda Vista Resort
Zespół mieszkaniowy Laya Wanda Vista Resort
Zespół mieszkaniowy Laya Wanda Vista Resort
Zespół mieszkaniowy Laya Wanda Vista Resort
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$154,216
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Prezentujemy wyjątkowy kompleks mieszkalny Laya Resort na jednej z najpiękniejszych wysp Tajlandii - Phuket. Tutaj, wśród szmaragdowych wód i malowniczych gór, marzenie o luksusowym życiu jest wcielone, gdzie natura i nowoczesne komfort łączą się w harmonii. Te nowoczesne budynki idealnie pa…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$518,726
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy elitarny projekt na pierwszej linii Bangtao Ten projekt oferuje 141 rezydencji 50 metrów od Bang Tao Beach Każdy z nich wyróżnia się niesamowitymi widokami na morskie lub wewnętrzne ogród, dostęp do rozwiniętej infrastruktury kompleksu i pierwszej usługi hotelowej Projekt znajduje s…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Grand View Lagoon Residences
Zespół mieszkaniowy Grand View Lagoon Residences
Zespół mieszkaniowy Grand View Lagoon Residences
Zespół mieszkaniowy Grand View Lagoon Residences
Zespół mieszkaniowy Grand View Lagoon Residences
Zespół mieszkaniowy Grand View Lagoon Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$901,143
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 460 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla wymagających nabywców poszukujących połączenia luksusu, komfortu i korzyści inwestycyjnych w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Phuket. Nadaje się do życia rodzinnego i wakacji nad morzem.O lokalizacji: Położone o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
459.6
994,903
Willa
459.6
994,903
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Wanda Vista Resort – Phase 1
Zespół mieszkaniowy Wanda Vista Resort – Phase 1
Zespół mieszkaniowy Wanda Vista Resort – Phase 1
Zespół mieszkaniowy Wanda Vista Resort – Phase 1
Zespół mieszkaniowy Wanda Vista Resort – Phase 1
Zespół mieszkaniowy Wanda Vista Resort – Phase 1
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$186,094
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 39–57 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety na wycieczkę do Phuket jako prezent! *Do kogo nadaje się:Idealny dla inwestorów poszukujących lukratywnych możliwości w sektorze turystycznym Phuket, jak również dla tych, którzy chcą cieszyć się luksusowym życiem w pobliżu dziewiczych plaż Layan i Bang Tao.O lokalizacji:Położony na z…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
39.0
205,457 – 209,655
Mieszkanie 2 pokoi
41.6 – 57.3
232,639 – 319,869
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Choeng Thale, Tajlandia
od
$177,479
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 37–629 m²
40 obiekty nieruchomości 40
Idealny dom w Phuket.Darmowe bilety do Phuket dla każdego kupca! *Dla kogo?Idealny dla rodzin, miłośników przyrody i każdego, kto szuka harmonii z naturą bez poświęcania nowoczesnych udogodnień. Jeśli marzysz o życiu w otoczeniu przyrody, podziwiając panoramiczne widoki na morze i mając całą…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.2 – 105.0
179,478 – 631,138
Mieszkanie 2 pokoi
88.5 – 170.0
448,274 – 1,01M
Mieszkanie 3 pokoi
146.4 – 226.0
690,638 – 1,31M
Mieszkanie 4 pokoi
394.7 – 511.7
2,27M – 3,16M
Mieszkanie 5 pokojów
629.3
3,88M
Bliźniak
511.0
3,24M
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Zespół mieszkaniowy Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Zespół mieszkaniowy Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Zespół mieszkaniowy Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Zespół mieszkaniowy Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Zespół mieszkaniowy Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$102,365
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 30–78 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Kto jest odpowiedni do:Idealny dla inwestorów poszukujących stabilnych dochodów i osób szukających komfortowego domu w tropikalnym raju. Projekt przeznaczony jest dla rozróżniających kupujących, którzy cenią sobie mieszankę luksusu, spokoju i opła…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0 – 51.0
113,016 – 192,125
Mieszkanie 2 pokoi
78.0
306,813
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,41M
Nowoczesny kompleks oferuje dwupiętrowe wille z basenem, ogrodami i parkingami różnych typów. Można kupić pakiet mebli od 2 do 2,75 mln baht, w zależności od rodzaju willi. Obok kompleksu deweloper buduje międzynarodową szkołę z basenem, boiskiem do piłki nożnej i boiskiem do koszykówki.Korz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$760,420
Oferujemy jednopiętrowe wille z basenem, ogrodem i miejscami parkingowymi. Kompleks posiada 4 rodzaje willi z 3 lub 4 sypialniami (każdy z łazienką), baseny 9.5x3.8 lub 10x4 m. Rezydencja posiada duży wspólny ogród i wokół -zegar bezpieczeństwa. Wille są sprzedawane zarówno na podstawie darm…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$173,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Above Element is a new premium residential complex with all amenities, located in one of Phuket's most prestigious areas, Choeng Thale, just 2.5 km from Bang Tao Beach. This Mediterranean-style complex consists of two 7-story buildings, housing 263 units – one-, two-, and three-bedroom ap…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Choeng Thale, Tajlandia
od
$209,353
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
GŁÓWNY ROK ŻYCIA LUKSUROWANEGODziś Phuket jest popularnym miejscem na wyspie łączącym piękno przyrody i rozwiniętą infrastrukturę. Layan Verde znajduje się na zachodnim wybrzeżu wyspy, zaledwie 2 minuty od dziewiczej plaży.Layan Verde jest nową atrakcją i symbolem Phuket.Architektura bionicz…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Vinzita Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Vinzita Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Vinzita Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Vinzita Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Vinzita Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Vinzita Elite Residences
Si Sunthon, Tajlandia
od
$792,342
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Odkryj Vinzita Elite Residences, gdzie luksus harmonizuje z naturą. Znajdź spokój otoczony bujną zielenią, górami i spokojnym Bang Niew Dam Reservoir. Wdychać najświeższe powietrze z najwyższej jakości powietrza.Żyć w nowoczesnych pomieszczeniach przeznaczonych dla komfortu, w tym wewnątrz i…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Choeng Thale, Tajlandia
od
$955,211
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 131 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Laguna Beachside kompleks mieszkalny, Phuket to nowoczesny i stylowy projekt położony zaledwie 200 metrów od słynnej plaży Bangtao, w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Phuket. Kompleks oferuje przytulne apartamenty z 1-3 sypialniami, które są idealne zarówno do życia i relaksu.Cechy…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,35M
Oferujemy apartamenty z tarasami i prywatnymi basenami.Rezydencja jest częścią dużego kompleksu, znajduje się na brzegu laguny i posiada prywatne molo.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu Bang Tao Beach.Phuket Town - 30 minut jazdyPhuket International Lot…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa The Base Cherngtalay
Dzielnica mieszkaniowa The Base Cherngtalay
Dzielnica mieszkaniowa The Base Cherngtalay
Dzielnica mieszkaniowa The Base Cherngtalay
Dzielnica mieszkaniowa The Base Cherngtalay
Choeng Thale, Tajlandia
od
$126,615
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$994,978
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Pozostałości Garrya Phuket: Beachfront Property in PhuketPozostałości Garrya Phuket z dumą stoi jako pierwszy i jedyny hotel rezydencji w Phuket 's Central West Coast, który oferuje kompleksowy zestaw udogodnień wellness, zapewniając schronienie dla ciała i duszy. Indulge w tropikalnej spoko…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$854,309
Oferujemy nowoczesne wille tropikalne z basenem o powierzchni 41 m2, tarasy, garaże.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaBudownictwo w kuchniUrządzenia BoschLokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 12 minutKlub golfow…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,29M
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody, miejsca parkingowe.Powierzchnia działki - od 480 m2 do 2,431 m2.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaSzafa montowanaKabina kuchennaLokalizacja i pobliska infrastruktura Layan Beach - 10 minutBang Tao Beach - 7 minutBanana Beach - 15 minutNa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM GRAND
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM GRAND
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM GRAND
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM GRAND
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM GRAND
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM GRAND
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$178,699
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Ultranowoczesny kompleks zapewniający komfortowe życie i inwestycję. Idealne zarówno do zamieszkania na stałe jak i pod wynajem! Wydajność od 7%! Dostępne raty! Apartamenty są umeblowane! Plaża Wyndham Grand Phuket Surin — Jest to kompleks z widokiem na morze i ultranowoczesnym designem z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,26M
Nowa ultraluksusowa nieruchomość łączy najwyższy krajobraz i społeczność tożsamości, jest to połączenie komfortu i naturalności, która harmonizuje ze stylem życia, o którym zawsze marzyłeś. Kompleks ten jest doskonale zintegrowany w najwyższym obszarze jako minimalistyczny projekt architekto…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Ozone Grand Residences
Zespół mieszkaniowy The Ozone Grand Residences
Zespół mieszkaniowy The Ozone Grand Residences
Zespół mieszkaniowy The Ozone Grand Residences
Zespół mieszkaniowy The Ozone Grand Residences
Zespół mieszkaniowy The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,04M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 518 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Idealny dla tych, którzy chcą połączyć luksusowy styl życia ze spokojem malowniczego Phuket. Ozone Grand Residences są idealne na rodzinne wakacje, długoterminowe życie lub inwestycję.O lokalizacji: Kompleks znajduje się w …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
517.6
1,15M
Willa
517.6
1,15M – 1,36M
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,08M
Oferujemy luksusowy vill z widokiem panoramicznym, basen, parking.W rezydencji znajduje się przedszkole, klub dziecięcy i plac zabaw dla dzieci, spa i centrum fitness, kawiarnia, jogi, jogging, strefa współpracy, wielofunkcyjny pokój.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum handlowe - 1…
Agencja
TRANIO
Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Nowoczesny apartamentowiec w kompleksie Andaman City, położonym w dzielnicy Choeng Thalei (Phuket), zaledwie 500 metrów od plaży Bang Tao. Inwestycja obejmuje dwa 7-piętrowe budynki o łącznej powierzchni około 95000 m² i zaledwie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowe apartamenty z widokiem na lagunę i baseny osobiste Projekt znajduje się w przybrzeżnym pasku w samym centrum elitarnej dzielnicy Laguna, zaledwie kilka minut pieszo od słynnego Bang Tao Kompleks mieszkań wyróżnia się niesamowitymi widokami na morze i jeziora dzielnicy. Składa si…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$261,615
Specjalna oferta przed rozpoczęciem sprzedaży: nowy kompleks mieszkalny premium w sercu jednego z najbardziej popularnych obszarów wyspy - Bang Tao.Pierwszorzędny kompleks mieszkalny składa się z klubu, 7 budynków mieszkalnych, 2 parkingi. Przestrzenie między budynkami zajmują zieleń i basen…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy THE TITLE MODEVA
Zespół mieszkaniowy THE TITLE MODEVA
Zespół mieszkaniowy THE TITLE MODEVA
Zespół mieszkaniowy THE TITLE MODEVA
Zespół mieszkaniowy THE TITLE MODEVA
Zespół mieszkaniowy THE TITLE MODEVA
Thalang, Tajlandia
od
$133,247
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w sercu Phuket - stylowe apartamenty kondominium, idealne do wygodnego życia i dochodów z wynajmu! W pełni umeblowane! 500 m do plaży! Tytuł Modeva - to nowe mieszkanie w Phuket oferujące stylowe apartamenty o nowoczesnym designie i wysokim poziomie komfortu. Ap…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$129,419
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 35–75 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia luksusu, wygody i dochodowych inwestycji.O lokalizacji: Projekt znajduje się 850 metrów od plaży Bang Tao w Phuket, otoczony elitarną infrastrukturą: sklepami, restauracjami, spa i wieloma innymi.…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.0
142,885 – 164,053
Mieszkanie 2 pokoi
70.0 – 75.0
285,770 – 351,543
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy AYANA Heights
Zespół mieszkaniowy AYANA Heights
Zespół mieszkaniowy AYANA Heights
Zespół mieszkaniowy AYANA Heights
Zespół mieszkaniowy AYANA Heights
Zespół mieszkaniowy AYANA Heights
Choeng Thale, Tajlandia
od
$221,912
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Skocz prosto z samolotu i dojedź do swojego raju...Ayana Heights Seaview Residence w pobliżu Layan Beach, Thalang, PhuketAyana Heights Seaview Residence, arcydzieło luksusowego życia zagnieżdżone wzdłuż czarujących brzegów Layan Beach, Phuket, Tajlandia. Opracowany przez szacowną grupę T.H, …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,22M
Tworząc bliskość natury, jednopiętrowe wille basenowe posiadają rozległe przestrzenie, które swobodnie pływają od dziedzińca do przestronnych sypialni i otwierają się na taras basenu z zapierającym dech w piersiach widokiem na jezioro. Dach opadający jest zaprojektowany w sposób artystyczny,…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Title Artrio
Zespół mieszkaniowy The Title Artrio
Zespół mieszkaniowy The Title Artrio
Zespół mieszkaniowy The Title Artrio
Zespół mieszkaniowy The Title Artrio
Choeng Thale, Tajlandia
od
$112,300
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Początek sprzedaży nowego kompleksu od najlepszego dewelopera w Phuket w prestiżowej dzielnicy Bangtao!Pospiesz się, aby zostawić wniosek o zakup najlepszych układów w pierwszych cenach.Co daje udział na samym początku sprzedaży projektu:Pierwsze cenyMożliwość wyboru najlepszych układów i wi…
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$143,252
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 34–250 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Idealny dla osób poszukujących luksusowego zakwaterowania blisko morza, a także dla inwestorów poszukujących aktywów o wysokiej rentowności w obszarze turystycznym. Ten projekt przyciąga wymagających nabywców, którzy cenią …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.7 – 46.9
158,156 – 226,923
Mieszkanie 2 pokoi
67.3 – 93.8
309,781 – 439,663
Mieszkanie 3 pokoi
206.0 – 250.0
903,275 – 1,27M
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$90,588
Miejsce, gdzie wewnętrzna harmonia łączy się z luksusem i komfortem.Na terytorium 3,8 ha każdy krok jest dotykiem natury. Ponad 8000 m2 terenów zielonych tworzy atmosferę żywej i bezpiecznej dżungli. To nie tylko miejsce do życia, to przestrzeń, gdzie zaawansowane technologie łączą się z dzi…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Thalang, Tajlandia
od
$706,168
Jest to uroczy mieszkalny Haven położony w samym sercu Phuket, oferując doskonałą mieszankę życia tropikalnego i nowoczesny komfort. Ten rozwój przedstawia zbiór starannie zaprojektowanych willi, z których każda stanowi istotę relaksującego luksusu na tle bujnego otoczenia wyspy. W willach z…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Sakhu, Tajlandia
od
$112,370
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 35–81 m²
18 obiekty nieruchomości 18
Do morza: 250 m, Gotowy do zamieszkania, Niezawodny deweloperO kompleksie:Obiekt Project with 472 apartments usytuowany jest 250 metrów od plaży Nai Yang. Kompleks składa się z kilku budynków i oferuje różnego rodzaju jednostki od 30 do 100 mkw. Architektura ma na celu komfort i funkcjonalno…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.0 – 48.0
87,092 – 151,977
Mieszkanie 2 pokoi
64.0 – 81.0
146,549 – 276,039
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$113,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 6% przez 3 lata! Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w odległości spaceru od popularnej plaży Bang Tao oferuje komfortowe apartamenty i rozwiniętą infrastrukturę. Kompleks składa się z czterech budynków i obejmuje 614 apartamentów o powie…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,36M
Unikalny kompleks mieszkalny, gdzie każdy dzień jest wypełniony spokojem i komfortem. Położony w prestiżowej dzielnicy Phuket, oferuje swoim mieszkańcom ekskluzywny standard życia, łącząc bliskość z naturą, rozwiniętą infrastrukturę i najwyższą obsługę. Ma własny klub plażowy.Można kupić pak…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Baan Mai Khao
Zespół mieszkaniowy Baan Mai Khao
Zespół mieszkaniowy Baan Mai Khao
Zespół mieszkaniowy Baan Mai Khao
Zespół mieszkaniowy Baan Mai Khao
Zespół mieszkaniowy Baan Mai Khao
Thalang, Tajlandia
od
$350,807
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2015
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 60–263 m²
32 obiekty nieruchomości 32
50 m do morza, Gotowy do zamieszkaniaO kompleksie:Kompleks premium w północno-zachodniej części Phuket, zaledwie 50 metrów od jednej z najczystszych i najbardziej zacisznych plaż na wyspie. Gotowy do zamieszkania. Część dzienna jest przestronna. Z okien roztacza się widok na basen, morze, mi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0 – 70.0
245,096 – 410,337
Mieszkanie 2 pokoi
88.0 – 134.0
294,735 – 620,496
Mieszkanie 3 pokoi
134.0 – 263.0
620,496 – 1,97M
Bliźniak
114.0 – 129.0
398,514 – 614,291
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy So Origin Lagoon Cherngtalay
Zespół mieszkaniowy So Origin Lagoon Cherngtalay
Zespół mieszkaniowy So Origin Lagoon Cherngtalay
Zespół mieszkaniowy So Origin Lagoon Cherngtalay
Zespół mieszkaniowy So Origin Lagoon Cherngtalay
Zespół mieszkaniowy So Origin Lagoon Cherngtalay
Choeng Thale, Tajlandia
od
$86,280
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 26–87 m²
326 obiekty nieruchomości 326
Niezawodny deweloperO kompleksie:Kompleks składa się z 3 budynków na działce o powierzchni 8765,2 m2 z 511 jednostkami o powierzchni od 26 do 105 m2. Typy obejmują studia, apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami. Architektura harmonijnie łączy nowoczesny styl i przytulność. Przestrzenie obejmują …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.0 – 39.0
95,257 – 151,806
Mieszkanie 2 pokoi
60.0 – 61.0
199,585 – 242,527
Mieszkanie 3 pokoi
85.0 – 87.0
298,471 – 352,903
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$350,925
Drugi etap luksusowych apartamentów, położony 50 metrów od plaż Bang Tao i Layan, Phuket. Koncepcją całego projektu jest stworzenie przestrzeni mieszkalnej położonej wśród malowniczych parków, ogrodów i jezior, więc tylko 30% całkowitej powierzchni lądowej jest zbudowany, a 70% pozostaje dla…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Nowoczesne kondominium w Andaman City kompleks, położony w Choeng Thalei, Phuket, zaledwie 500 metrów od Bang Tao Beach.Projekt obejmuje dwa siedmiopiętrowe budynki o łącznej powierzchni ok. 9,500 m ² i łącznie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni dostęp do wspólnych lu…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$99,704
Opcje wykończenia Gotowe
Długo oczekiwany początek sprzedaży w Bang Tao przez legendarnego dewelopera Tytuł!Tytuł Vivi Condominium jest nowym projektem butikowym w obszarze Bang Tao, zaledwie 350 metrów od morza.Jest tu potencjał, który trudno zignorować:Wejście jest o 1,5 miliona bahtów niższe niż w Modeva i Legend…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet area, close to beaches, Phuket, Thailand
Si Sunthon, Tajlandia
od
$462,247
Kompleks składa się z 4 willi w nowoczesnym stylu tropikalnym.basenparkingogródtarasyWyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaPanele słoneczneInteligentny system bezpieczeństwaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w cichej okolicy, w pobliżu plaż, szkół i centrów han…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools and sea views in a new condo hotel right on Mai Khao Beach, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$443,256
Usługi i usługi:Lobby i barPowitalny róg2 restauracjePrzestrzeń spotkania z obszarów ucieczkiSiłownia i SpaBar na dachu i bar bilardowyGłówny basenKid pool & kid club concirgePersonel 24- godzinnyPokój cerviceSecuirty, CCTV, Wi- FiRadisson Platinum tylko dla właścicieliŚwiatowe korzyści i pr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara Lakelands
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara Lakelands
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara Lakelands
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara Lakelands
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara Lakelands
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara Lakelands
Choeng Thale, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 57 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Bilety do Phuket w prezencie!*Dla kogo: Skypark Elara Lakelands jest idealny dla rodzin z dziećmi, inwestorów i osób poszukujących domu na pobyt długoterminowy lub wynajem krótkoterminowy. Projekt jest przeznaczony dla osób ceniących naturę, wygodę i dostęp do udogodnień najwyższej klasy.Lok…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.0
287,282
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a luxury residential area, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$629,076
Rungtiva Luxury Villas, wspaniały dom wakacyjny prywatności w środku wspaniałej natury, która łączy luksus i przytulność bez zarzutu. Idyllically znajduje się w prywatnej okolicy obejmującej 18 unikalnie nowoczesne tropikalne 3-4 sypialnie basenowe wille i położony na 8000 m2, z całkowicie w…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,28M
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody, miejsca parkingowe.Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa wokół zegara.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaSzafa montowanaKabina kuchennaLokalizacja i pobliska infrastruktura Layan Beach - 7 minutBang Tao Beach - 13 minutNai Thon Beach - 15 mi…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$333,040
Elitarna rezydencja w pobliżu plaż Layan i Bang Tao. Kompleks składa się z 4 piętrowych budynków i oferuje szeroką gamę luksusowych apartamentów z nowoczesnym wzornictwem, zapewniając wysoki poziom komfortu. Istnieją apartamenty z różnymi układami od jednej sypialni do trzech sypialni, jak r…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy BAMBOO FOREST
Zespół mieszkaniowy BAMBOO FOREST
Zespół mieszkaniowy BAMBOO FOREST
Zespół mieszkaniowy BAMBOO FOREST
Zespół mieszkaniowy BAMBOO FOREST
Zespół mieszkaniowy BAMBOO FOREST
Thalang, Tajlandia
od
$157,937
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w sercu Phuket - stylowe apartamenty, które doskonale łączą komfort i przystępną cenę! W pełni umeblowane! Bamboo Forest to interesująca opcja dla osób poszukujących zakwaterowania w Phuket, kładących nacisk na zrównoważony rozwój i wygodę. Ten projekt może być …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$159,526
Opcje wykończenia Gotowe
Nowoczesne kondominium w Andaman City kompleks, położony w Choeng Thalei, Phuket, zaledwie 500 metrów od Bang Tao Beach.Projekt obejmuje dwa siedmiopiętrowe budynki o łącznej powierzchni ok. 9,500 m ² i łącznie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni dostęp do wspólnych lu…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Sakhu, Tajlandia
od
$170,546
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 37–74 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Condominium na pierwszej linii odosobnionej plażyNowy projekt kondominium o dużej skali dla 927 jednostek został zbudowany w jednym z najciekawszych jeszcze nierozwiniętych miejsc - w pobliżu plaży Knighton.Miejsce przyciąga przede wszystkim ludzi poszukujących prywatności, ponieważ tutaj ni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0
179,957
Mieszkanie 2 pokoi
51.0 – 74.0
365,837
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$653,847
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
The Site and Location The Site is an open area without forest or any big trees to minimalize the impact on the Nature during the Construction The Site is in the Yellow Zone, meaning less crowded and less dense habitation and allows for Condominium Surrounding Greenery i…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$131,458
Ten kompleks mieszkalny jest przestrzenią sztuki dla komfortowego życia, gdzie każdy szczegół jest przemyślany na najmniejszy szczegół, aby stworzyć atmosferę luksusu w tropikach.Obejmij unikalne doświadczenie życiowe inspirowane spokojnym urokiem galerii sztuki, gdzie przemyślany architektu…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$200,718
Duży kompleks wypoczynkowy w cichej okolicy obok Parku Narodowego Sirinat i 50 metrów od przytulnej plaży. Wellness koncepcja hotelu ze zdrowiem, pięknem i usługami medycznymi. Część kompleksu będzie zajmowana przez Bangkok International Hospital.Zakończenie: pierwszy etap w czerwcu 2023 r.,…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$1,40M
Oferujemy ekskluzywne, przestronne, tropikalne wille z widokiem na morze, duże tarasy, baseny.Rezydencja oferuje całodobową ochronę i nadzór wideo.Zakończenie - 2026.Wyposażenie i wyposażenie w domu WindaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 300 metrów od plaży Nai Thon …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Clover Residence Phase 1
Zespół mieszkaniowy Clover Residence Phase 1
Zespół mieszkaniowy Clover Residence Phase 1
Zespół mieszkaniowy Clover Residence Phase 1
Zespół mieszkaniowy Clover Residence Phase 1
Zespół mieszkaniowy Clover Residence Phase 1
Si Sunthon, Tajlandia
od
$931,272
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 343–873 m²
13 obiekty nieruchomości 13
Darmowe bilety do Phuket i z powrotem!*Dla kogo: Idealny wybór dla rodzin, miłośników luksusowego stylu życia i inwestorów poszukujących wysokich zysków i wygodnego życia w tropikalnym raju Phuket.O lokalizacji: Położony w pobliżu malowniczej plaży Bang Tao projekt oferuje łatwy dostęp do gł…
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Arise vibe
Zespół mieszkaniowy Arise vibe
Zespół mieszkaniowy Arise vibe
Zespół mieszkaniowy Arise vibe
Zespół mieszkaniowy Arise vibe
Zespół mieszkaniowy Arise vibe
Si Sunthon, Tajlandia
od
$65,938
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powstanie Vibe Phuket to nowoczesny kompleks mieszkalny z 3 budynkami z 7 piętrami, w tym podziemny parking. W sumie 411 jednostek: studio, 1 i 2-pokojowe apartamenty, w tym warianty Plus, od 28.85 do 91.62 m2. Kompleks oferuje harmonijne połączenie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded residence in a large prestigious complex with rich infrastructure, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$865,509
Oferujemy przestronne wille i kamienice.Każdy dom posiada prywatny ogród, gdzie można zbudować basen.Rezydencja oferuje bezpieczeństwo wokół zegara i jest częścią dużego kompleksu z centrów handlowych, pola golfowego, barów i restauracji.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Phuket Internati…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Residence Prime Phase 2
Zespół mieszkaniowy The Residence Prime Phase 2
Zespół mieszkaniowy The Residence Prime Phase 2
Zespół mieszkaniowy The Residence Prime Phase 2
Thalang, Tajlandia
od
$648,001
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 352 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia odosobnienia i nowoczesnego luksusu na Phuket. Idealny na rodzinne wakacje, długoterminowe pobyty i zakupy inwestycyjne.O lokalizacji: Prestiżowa lokalizacja w centrum wyspy, zaledwie kilka minut…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Willa
352.0
715,423 – 721,574
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy SO ORIGIN
Zespół mieszkaniowy SO ORIGIN
Zespół mieszkaniowy SO ORIGIN
Zespół mieszkaniowy SO ORIGIN
Zespół mieszkaniowy SO ORIGIN
Zespół mieszkaniowy SO ORIGIN
Ban Bang Thao, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,29M
Ten ekskluzywny kompleks posiada tylko pięć dwupiętrowych willi z prywatnymi basenami, ogrodami i miejscami parkingowymi. Wysokiej jakości materiały i wykończenia tworzą wyrafinowaną i elegancką atmosferę. Nieruchomość Freehold.Plan płatności:2% - rezerwacja28% - podpisanie umowy po 30 dniac…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Choeng Thale, Tajlandia
od
$168,258
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Unikalnie zaprojektowany kompleks apartamentów Above Element uosabia wolny styl życia, bogactwo, stabilność i spokój. Takie życie przypomina wakacje w tropikalnym kurorcie, ze wszystkimi zaletami pobliskiej plaży. Luksusowy, prywatny styl życia w rozwijającym się obszarze. Above Element to p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,23M
Projekt oferuje komfortowe mieszkanie w willach z nowoczesną i funkcjonalną przestrzenią. Kompleks składa się z 19 willi 522- 702 m2, z wysokimi sufitami, dużymi balkonami, odkrytymi basenami, miejscami parkingowymi. Istnieje również system bezpieczeństwa dla spokojnego życia codziennego.Cec…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$370,000
Opcje wykończenia Gotowe
Gardens of Eden is a luxury residential complex located on 15,000 m² of land on the beachfront of Layan Beach in Bang Tao. The complex comprises first-class residences harmoniously integrated into the natural landscape, where 70% of the land is dedicated to green parks, lakes, and landsca…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$816,307
Dom otoczony przez naturę jest najlepszym miejscem na relaks i uniknąć zgiełku miasta. Oddychać świeżym powietrzem i obfitą przyrodą w pobliżu obszaru lasu Khao Phra Thaew. Kompleks jest otoczony drzewami i strumieniem za projektem. Tutaj znajdziesz wiele różnych działań, takich jak obserwow…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$361,005
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 349 m²
1 obiekt nieruchomości 1
400 m od Surin Beach, Niezawodny Deweloper O kompleksie: Kompleks klasy luksusowej, w skład którego wchodzi zaledwie 77 skrupulatnie zaprojektowanych jednostek zgodnych z naturą, którego ukończenie zaplanowano na sierpień 2026 roku. Oferuje wyjątkowe połączenie architektury i naturalnej es…
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy THE ZERO BANGTAO
Zespół mieszkaniowy THE ZERO BANGTAO
Zespół mieszkaniowy THE ZERO BANGTAO
Zespół mieszkaniowy THE ZERO BANGTAO
Zespół mieszkaniowy THE ZERO BANGTAO
Zespół mieszkaniowy THE ZERO BANGTAO
Si Sunthon, Tajlandia
od
$91,312
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Zainwestuj w ekologiczne kondominium w Phuket o unikalnym designie i wysokim standardzie życia! To idealne apartamenty dla osób ceniących wygodę i dbających o środowisko. Dostępny plan ratalny! W pełni umeblowane! Zaledwie 300 metrów do plaży! Misją Zero BangTao jest stworzenie najbardziej e…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$269,824
Projekt to unikalny projekt mieszankowy położony na jednej z najpiękniejszych plaż Phuket - Mai Khao. Projekt ma powierzchnię 88000 m2, a jego powierzchnia wynosi prawie 600 metrów. Rozwój oferuje 5-gwiazdkowy hotel standardowych jednostek z wielu obiektów, takich jak restauracja przy plaży,…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Ozone Condominium
Zespół mieszkaniowy The Ozone Condominium
Zespół mieszkaniowy The Ozone Condominium
Zespół mieszkaniowy The Ozone Condominium
Zespół mieszkaniowy The Ozone Condominium
Zespół mieszkaniowy The Ozone Condominium
Choeng Thale, Tajlandia
od
$194,422
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 41–88 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy luksusowy projekt w Bang Tao od niezawodnego dewelopera Nowoczesny luksusowy 8-piętrowy apartamentowiec składający się ze 164 apartamentów i 7 sklepów detalicznych. Dostępne są 3 rodzaje apartamentów: 1-pokojowe, 2-pokojowe i 2-pokojowe apartamenty typu duplex. Przez okna sięgające od …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0