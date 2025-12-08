  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization, Tajlandia

Phra Kaeo
4
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tajlandia
od
$1,21M
Projekt jest kompleksem ekskluzywnych luksusowych willi z poziomem pięciogwiazdkowego kurortu.Tradycyjne wzornictwo jest wykorzystywane do oszczędności zużycia energii: wysokie sufity pomagają utrzymać ciepło w dół, naturalna wentylacja krzyżowa utrzymuje dom chłodny, a duże kanapy mają cień…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tajlandia
od
$983,702
Ten wyjątkowy rozwój oferuje wyrafinowane doświadczenie życia ze współczesnymi rezydencjami zaprojektowanymi dla nowoczesnego komfortu. Kompleksowe cechy przemyślanych wnętrz, ciepłe naturalne odcienie drewna w lekkich brązach są pięknie połączone ze śliskim złotem i srebrno-szarym metalowym…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tajlandia
od
$245,771
Nowy projekt premium od dobrze znanego dewelopera w Phuket to kompleks mieszkalny i obiekt artystyczny w tym samym czasie, co czyni go naprawdę unikalnym miejscem do życia. Jest to idealne miejsce, aby wygodnie cieszyć się dziewiczą naturą Tajlandii w otoczeniu unikalnego stylu stworzonego p…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
OneOne
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tajlandia
od
$1,27M
Jednostki ogółem: 9 williRozmiar terenu: Od 509.91 do 779.08 m2Powierzchnia zabudowy: 403.7 - 485.25 m2Sypialnie: 3 sypialnie i 4 łazienkiWielkość basenu: 4.20 x 10 metrówSpółka zarządzająca wspólnym obszaremWspólne centrum fitnessPakiet mebli - 62,000 euro (dla willi z 4 sypialniami 70 000 …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się