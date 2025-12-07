  1. Realting.com
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Bang Sare, Tajlandia
od
$63,260
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Bang Sare, Tajlandia
od
$63,663
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Piąty projekt Sisaran z Bang Saray to luksusowe mieszkanie przyjazne ECO z 262 jednostkami. Dzięki ponad 15 ułatwieniom dla mieszkańców i szeregowi 5-gwiazdkowych usług, ten rozwój wyznaczy nowy punkt odniesienia dla Bang Saray.
Deweloper
Sisaran
